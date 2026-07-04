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FATALNA ŽENA

FOTO Ona je napravila razdor u belgijskoj reprezentaciji: 'Ta se večer jednostavno dogodila'

Ovo je priča o ženi koja je uništila prijateljstvo i uzdrmala belgijski nogomet. Kevin de Bruyne i Thibaut Courtois bili su u ljubavnom trokutu kojeg je prouzročila Caroline Lijnen, tadašnja djevojka veznjaka
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FOTO Ona je napravila razdor u belgijskoj reprezentaciji: 'Ta se večer jednostavno dogodila'
U srcu belgijske "zlatne generacije" tinjao je jedan od najvećih nogometnih skandala. Dok su na terenu djelovali kao savršeno uigran stroj, dvojica ključnih igrača, Kevin De Bruyne i Thibaut Courtois, vodili su tihi rat. Njihovo prijateljstvo nepovratno je uništila afera u čijem se središtu našla Caroline Lijnen, tadašnja De Bruyneova djevojka. | Foto: Instagram
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U srcu belgijske "zlatne generacije" tinjao je jedan od najvećih nogometnih skandala. Dok su na terenu djelovali kao savršeno uigran stroj, dvojica ključnih igrača, Kevin De Bruyne i Thibaut Courtois, vodili su tihi rat. Njihovo prijateljstvo nepovratno je uništila afera u čijem se središtu našla Caroline Lijnen, tadašnja De Bruyneova djevojka. | Foto: Instagram
Komentari 4

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