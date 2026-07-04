FOTO Ona je napravila razdor u belgijskoj reprezentaciji: 'Ta se večer jednostavno dogodila'

Ovo je priča o ženi koja je uništila prijateljstvo i uzdrmala belgijski nogomet. Kevin de Bruyne i Thibaut Courtois bili su u ljubavnom trokutu kojeg je prouzročila Caroline Lijnen, tadašnja djevojka veznjaka
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
U srcu belgijske "zlatne generacije" tinjao je jedan od najvećih nogometnih skandala. Dok su na terenu djelovali kao savršeno uigran stroj, dvojica ključnih igrača, Kevin De Bruyne i Thibaut Courtois, vodili su tihi rat. Njihovo prijateljstvo nepovratno je uništila afera u čijem se središtu našla Caroline Lijnen, tadašnja De Bruyneova djevojka.
| Foto: Instagram
U srcu belgijske "zlatne generacije" tinjao je jedan od najvećih nogometnih skandala. Dok su na terenu djelovali kao savršeno uigran stroj, dvojica ključnih igrača, Kevin De Bruyne i Thibaut Courtois, vodili su tihi rat. Njihovo prijateljstvo nepovratno je uništila afera u čijem se središtu našla Caroline Lijnen, tadašnja De Bruyneova djevojka. |
Foto: Instagram
U srcu belgijske "zlatne generacije" tinjao je jedan od najvećih nogometnih skandala. Dok su na terenu djelovali kao savršeno uigran stroj, dvojica ključnih igrača, Kevin De Bruyne i Thibaut Courtois, vodili su tihi rat. Njihovo prijateljstvo nepovratno je uništila afera u čijem se središtu našla Caroline Lijnen, tadašnja De Bruyneova djevojka.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Veza između Kevina De Bruynea i Caroline Lijnen, koja je započela 2010., trajala je tri godine. Idila je pukla u ljeto 2012., kada joj je, prema njezinom kasnijem svjedočenju, De Bruyne priznao da ju je prevario s njezinom najboljom prijateljicom.
| Foto: IMAGO/Joris Verwijst/IMAGOSPORT
Foto IMAGO/Maciej Rogowski/IMAGOSPORT
- Dala sam mu izbor: ona ili ja. Bila sam spremna pružiti mu još jednu priliku, ali naša veza nakon toga više nikada nije bila ista - otkrila je Lijnen.
Iako su pokušali nastaviti, povjerenje je nestalo, a taj trenutak slabosti pokrenuo je lavinu događaja koji će godinama potresati belgijski nogomet.
| Foto: Instagram
Foto IMAGO/Alun Roberts/IMAGOSPORT
Godinu dana kasnije, Lijnen je otputovala u Madrid, gdje je Thibaut Courtois, tada De Bruyneov suigrač iz reprezentacije, branio za Atlético Madrid. Upravo je taj put postao prekretnica. Lijnen je odlučila uzvratiti udarac i utjehu pronašla u naručju čovjeka kojeg je De Bruyne smatrao kolegom.
| Foto: Instagram
Foto Zheng Huansong/XINHUA
U svojoj ispovijesti detaljno je objasnila što ju je privuklo Courtoisu, tvrdeći da joj je on pružio sve ono što joj je nedostajalo u vezi s Kevinom.
- Te večeri, Thibaut mi je ponudio ono što nisam dobila tijekom trogodišnje veze s Kevinom. S njim sam mogla razgovarati o svemu, a čak mi je pripremio i ukusan obrok. Kevin to nikad nije učinio za mene.
- Kevin me prevario i pomislila sam: 'Zašto i ja ne bih učinila isto?' - priznala je Lijnen, objasnivši svoj postupak kao čin osvete.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Cijela priča postala je javna 2014. kada je De Bruyne aferu spomenuo u svojoj autobiografiji "Keep It Simple". Za njega je to bila dvostruka izdaja. Skandal je stvorio ogromnu napetost unutar belgijske reprezentacije, baš u vrijeme kada se rađala njihova generacija.
| Foto: Neil Hanna
Foto Instagram
Tadašnji izbornik Marc Wilmots našao se u nezavidnoj situaciji i, prema izvještajima, pitao De Bruynea želi li da izbaci Courtoisa iz momčadi. De Bruyneov odgovor pokazao je nevjerojatnu zrelost.
- On je dobar golman, trebao bi ostati zbog momčadi - navodno je rekao, stavivši uspjeh reprezentacije ispred osobnog animoziteta.
Ta je odluka omogućila Belgiji da nastavi s dvojicom svojih najboljih igrača.
| Foto: DIRK WAEM/BELGA
Foto Instagram
Caroline je danas u sretnom braku s Jorisom Lindelaufom. Par ima dvoje djece; jednu curicu i dečka.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Unatoč De Bruyneovom stavu, osobni odnos između njega i Courtoisa ostao je godinama leden. Na terenu su surađivali, postavši stupovi momčadi koja je osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu 2018., ali izvan terena njihov je kontakt bio sveden na minimum.
| Foto: EXPA/ Pressesports/ Franck Faugere
Foto Instagram
Godinama nisu razgovarali, a zajedničke proslave bile su rijetke. Obojica su u međuvremenu pronašli sreću u privatnom životu; De Bruyne se 2017. oženio s Michèle Lacroix, s kojom ima troje djece, dok je Courtois oženio izraelsku manekenku Mishel Gerzig.
| Foto: IMAGO/Joris Verwijst/IMAGOSPORT
*uz korištenje AI-ja
| Foto: Instagram