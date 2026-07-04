FOTO Ona je napravila razdor u belgijskoj reprezentaciji: 'Ta se večer jednostavno dogodila'

U svojoj ispovijesti detaljno je objasnila što ju je privuklo Courtoisu, tvrdeći da joj je on pružio sve ono što joj je nedostajalo u vezi s Kevinom. ​- Te večeri, Thibaut mi je ponudio ono što nisam dobila tijekom trogodišnje veze s Kevinom. S njim sam mogla razgovarati o svemu, a čak mi je pripremio i ukusan obrok. Kevin to nikad nije učinio za mene. ​- Kevin me prevario i pomislila sam: 'Zašto i ja ne bih učinila isto?' - priznala je Lijnen, objasnivši svoj postupak kao čin osvete. | Foto: Instagram