FOTO Ona je zvijezda sportskog programa u Španjolskoj! Evo zašto diže gledanost nogometa

Elena Gómez je španjolska sportska novinarka poznata po radu za DAZN. Prati nogomet i druge sportove, ističe se profesionalnim pristupom, jasnim analizama i modernim stilom izvještavanja s utakmica
Gledatelji prijenosa španjolske La Lige na platformi DAZN sve češće primjećuju novo, ali već prepoznatljivo lice uz sami travnjak. Riječ je o Eleni Gómez, sportskoj novinarki i reporterki koja je u kratkom vremenu postala jedna od glavnih zvijezda sportskog programa u Španjolskoj.
Gledatelji prijenosa španjolske La Lige na platformi DAZN sve češće primjećuju novo, ali već prepoznatljivo lice uz sami travnjak. Riječ je o Eleni Gómez, sportskoj novinarki i reporterki koja je u kratkom vremenu postala jedna od glavnih zvijezda sportskog programa u Španjolskoj.
Svojim profesionalnim pristupom, elokvencijom i karizmom osvaja publiku, dok istovremeno gradi uspješnu karijeru modela i digitalne influencerice.
Elena Gómez rođena je u Jaénu, gradu u srcu Andaluzije, no njezin profesionalni put bio je predodređen za nešto veće. S osamnaest godina donijela je hrabru odluku i preselila se u Madrid kako bi slijedila svoj san o sportskom novinarstvu.
Upisala je i uspješno završila studij novinarstva na prestižnom Sveučilištu Complutense u Madridu, jednom od najcjenjenijih fakulteta u Španjolskoj. Njezin talent i predanost brzo su prepoznati, pa je prije dolaska na DAZN stjecala neprocjenjivo iskustvo u nekim od najvećih medijskih kuća u zemlji.
Radila je na informativnom programu Telecinca, emisiji "Cuatro al día" na televiziji Cuatro te u programu "Hablando Claro" na nacionalnoj televiziji RTVE, čime je izgradila temelje za izazove koji su je čekali.
Danas je Elena ključni dio DAZN-ovog tima za prijenose La Lige, gdje radi kao reporterka "na terenu" (pie de campo). Njezin posao uključuje puno više od pojavljivanja pred kamerama. Zadužena je za intervjuiranje igrača i trenera neposredno prije i nakon utakmica, hvatajući prve reakcije i emocije, te pruža analitičke uvide uživo tijekom samog prijenosa.
U medijima je često isticala kako njezin posao zahtijeva sate i sate priprema, istraživanja taktika i praćenja momčadi. Time se aktivno bori protiv predrasuda o ženama u sportskom novinarstvu, dokazujući da su znanje, stručnost i profesionalizam ključni za uspjeh u svijetu kojim tradicionalno dominiraju muškarci.
Osim novinarske karijere, Elena Gómez vrlo je uspješna i u svijetu mode. Aktivna je kao model, a njezino lice krasi brojne kampanje modnih brendova koji spajaju sportski i lifestyle stil. Njezina popularnost posebno je vidljiva na društvenim mrežama, gdje je postala pravi fenomen.
Osim toga, objavljuje fotografije s putovanja, modne editorijale i isječke iz svog aktivnog života, a popularna je i na TikToku. Kroz otvorenu i blisku komunikaciju s pratiteljima, uspješno je spojila svoje dvije strasti te postala uzor mnogim mladim djevojkama koje sanjaju o karijeri u medijima.
