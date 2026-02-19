FOTO Ona može sve! Bacala je kuglu pa postala 'kraljca leda', a sjajnom figurom golica maštu

Na ZOI u Milanu i Cortini 2026., Adele Nicoll (29), ispisala je povijest postavši prva Britanka koja je nastupila u disciplini monobob, samo četiri godine nakon što je Igre u Pekingu promatrala kao rezerva.
Rođena 1996. godine, odrasla je u ruralnom dijelu Walesa, gdje pristup vrhunskim sportskim objektima nije bio zajamčen. Ipak, uz podršku oca, koji joj je bio prvi trener, razvila je talent koji ju je odveo do juniorskog finala Svjetskog prvenstva 2013. godine.
Prije nego što je osjetila adrenalin spuštanja ledenom stazom brzinom većom od 120 kilometara na sat, Adele Nicoll izgradila je ime kao jedna od najdominantnijih britanskih bacačica kugle.
Odlučila je postati pilotkinja, preuzeti najzahtjevniju ulogu u bobu koja traži ne samo snagu, već i iznimnu vještinu upravljanja i čitanja staze. U sportu u kojem pilotima često trebaju godine da dosegnu svjetsku razinu, Nicoll je napredovala nevjerojatnom brzinom.
Njezina dominacija na domaćoj sceni je neupitna. Osvojila je tri titule britanske prvakinje u bacanju kugle (2022., 2023. i 2025.), a osobni rekord od 17,79 metara postavljen 2024. godine svjedoči o njezinoj eksplozivnoj snazi i tehničkoj dotjeranosti
Ta ista snaga omogućila joj je nastup za Wales na Igrama Commonwealtha 2022. u Birminghamu, gdje je u jakoj konkurenciji zauzela osmo mjesto. Iako joj je karijera u bobu oduzela dio fokusa s atletike, Nicoll i dalje gaji ambicije nastupa na Ljetnim olimpijskim igrama, čime bi se pridružila rijetkoj skupini sportaša koji su se natjecali i na ljetnim i na zimskim Igrama.
Zanimljivo, upravo ju je atletska priprema dovela do boba. Tijekom pandemije koronavirusa 2020. godine, objavila je video sprinterskog treninga na društvenim mrežama. Snimku je zapazila vodeća britanska pilotkinja boba Mica McNeill i pozvala je na testiranje. Bio je to početak nevjerojatne tranzicije koja je od Nicoll zahtijevala drastičnu fizičku promjenu – gubitak gotovo 20 kilograma tjelesne mase uz zadržavanje elitne snage.
U ulozi kočničarke, Nicoll se strelovito probila. Već u siječnju 2022., u svojoj tek trećoj utrci Svjetskog kupa, zajedno s McNeill osvojila je srebrnu medalju u Siguldi. Bio je to povijesni uspjeh, prva medalja za britanski ženski dvosjed u Svjetskom kupu nakon dugih 13 godina.
Već u sezoni 2023./24. pokazala je svoj potencijal. U paru s kočničarkom Kyom Placide osvojila je zlato u Europa kupu u St. Moritzu, a vikend zaokružila srebrom u monobobu. Vrhunac sezone dogodio se na finalu Svjetskog kupa u Lake Placidu, gdje su osvojile srebrnu medalju, što je bila njezina prva medalja u Svjetskom kupu u ulozi pilotkinje.
Ti su rezultati bili uvertira za ono što je slijedilo – kvalifikacija za Zimske olimpijske igre 2026. u Milanu i Cortini. Ondje je nastupila u obje discipline, monobobu i dvosjedu s bivšom britanskom sprintericom Ashleigh Nelson. Iako je u monobobu završila na 18. mjestu, razočarana posljednjom vožnjom, sam nastup bio je povijesni trenutak za britanski sport.
- Ta posljednja vožnja jednostavno ne odražava moje sposobnosti kao pilotkinje. Vjerojatno je to bila najgora vožnja u mom životu, što nije idealno na Olimpijskim igrama - rekla je Nicoll nakon utrke, pokazujući samokritičnost koja je tjera naprijed.
