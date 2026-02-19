Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PREKRASNA BRITANKA

FOTO Ona može sve! Bacala je kuglu pa postala 'kraljca leda', a sjajnom figurom golica maštu

Na ZOI u Milanu i Cortini 2026., Adele Nicoll (29), ispisala je povijest postavši prva Britanka koja je nastupila u disciplini monobob, samo četiri godine nakon što je Igre u Pekingu promatrala kao rezerva.
FOTO Ona može sve! Bacala je kuglu pa postala 'kraljca leda', a sjajnom figurom golica maštu
Rođena 1996. godine, odrasla je u ruralnom dijelu Walesa, gdje pristup vrhunskim sportskim objektima nije bio zajamčen. Ipak, uz podršku oca, koji joj je bio prvi trener, razvila je talent koji ju je odveo do juniorskog finala Svjetskog prvenstva 2013. godine. | Foto: Instagram
1/51
Rođena 1996. godine, odrasla je u ruralnom dijelu Walesa, gdje pristup vrhunskim sportskim objektima nije bio zajamčen. Ipak, uz podršku oca, koji joj je bio prvi trener, razvila je talent koji ju je odveo do juniorskog finala Svjetskog prvenstva 2013. godine. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026