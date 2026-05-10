FOTO One će obilježiti El Clasico! Jedna će osvanuti na dresu, a za drugu se priča da zavodi Yamala

Olivia Rodrigo povezana je s Barcelonom kroz suradnju sa Spotifyjem i njeni inicijali bit će na Barcinom dresu za El Clásico. Lily Rowland je vatrena navijačica katalonskog diva i sve se češće spominje uz Yamala
Jedna od najvećih svjetskih glazbenih zvijezda današnjice, Olivia Rodrigo, naći će se u središtu pozornosti najveće utakmice klupskog nogometa.
U predstojećem El Clásicu protiv Real Madrida, igrači Barcelone na travnjak Spotify Camp Noua istrčat će u dresovima s logotipom ove američke pjevačice.
Suradnja, koja je dio partnerstva kluba i streaming servisa Spotify, predstavlja presedan jer Rodrigo s 23 godine postaje najmlađa umjetnica kojoj je pripala ova čast, pridružujući se tako glazbenim velikanima poput The Rolling Stonesa i Rosalie.
Za Oliviju Rodrigo, El Clásico je platforma s gotovo nezamislivim dosegom. Utakmicu prate stotine milijuna ljudi diljem svijeta, a mnogi od njih možda nisu upoznati s njezinom glazbom.
Olivia Isabel Rodrigo, rođena 20. veljače 2003., američka je pjevačica, kantautorica i glumica filipinsko-američkog podrijetla. Karijeru je započela kao dječja glumica na Disneyjevim kanalima, no u globalnu orbitu lansirao ju je glazbeni prvijenac.
Njezin debitantski singl "Drivers License" iz 2021. godine srušio je rekorde slušanosti i pretvorio je u megazvijezdu doslovno preko noći. Uslijedio je album "Sour" koji joj je donio tri nagrade Grammy, uključujući i onu za najboljeg novog izvođača.
Danas Rodrigo ima status jedne od definirajućih glazbenica svoje generacije. S više od 55 milijuna slušatelja mjesečno i čak devet pjesama u ekskluzivnom Spotifyjevom "Billions Clubu" - pjesmama s preko milijardu preslušavanja - njezin utjecaj je neupitan.
Ova suradnja dolazi u savršenom trenutku za nju, samo nekoliko tjedana uoči izlaska njezinog trećeg studijskog albuma "you seem pretty sad for a girl so in love", najavljenog za 12. lipnja.
Cijela aktivacija puno je dublja od same promjene logotipa. Dva dana uoči utakmice, 8. svibnja, Spotify je organizirao ekskluzivni, privatni koncert u Barceloni za njezine najvjernije slušatelje, odabrane na temelju podataka o slušanju.
Cijela priča ima i jedan gotovo filmski zaplet. U listopadu 2024. godine, nakon što je igrač Manchester Cityja Rodri osvojio Zlatnu loptu, bijesni navijači Real Madrida, uvjereni da je nagrada trebala pripasti njihovom Viniciusu Jr.-u, pohrlili su na društvene mreže.
U svom gnjevu, zabunom su zasuli komentarima profil Olivije Rodrigo, pjevačice koja nema nikakve veze s nogometom. Dvije godine kasnije, njezin logo krasi dres njihovih najvećih rivala u najvažnijoj utakmici sezone. Simetrija je, slučajna ili ne, savršena.
Britanska influencerica i model Lily Rowland posljednjih je mjeseci postala jedno od najspominjanijih imena u svijetu zabave i sporta.
Iako je izgradila impresivnu karijeru u industriji mode i ljepote, u središte medijske pažnje dospjela je zbog svoje sve očitije povezanosti s nogometnim velikanom Barcelonom i, kako se šuška, njezinom mladom zvijezdom Lamineom Yamalom.
Njezina česta putovanja u katalonsku prijestolnicu, prisustvo na utakmicama i digitalni tragovi pokrenuli su lavinu nagađanja koja ne jenjavaju.
Lily Rowland etablirala se kao jedna od najutjecajnijih kreatorica sadržaja svoje generacije. Na društvenim mrežama Instagram i TikTok prati je više od četiri milijuna ljudi, a karijeru je započela 2020. godine, iskoristivši svoj talent za umjetnost i šminku.
Njezin sadržaj, koji odiše luksuzom i prikazuje život ispunjen putovanjima između europskih metropola, pozicionirao ju je kao nezaobilazno lice na ekskluzivnim događajima i globalnim kampanjama. Među gradovima koje redovito posjećuje sve se češće ističe Barcelona.
Ono što je isprva izgledalo kao obično navijanje za popularni klub, s vremenom je preraslo u priču koja intrigira javnost. Lily je više puta viđena na stadionu Camp Nou, a fotografije na kojima nosi dres Barcelone postale su uobičajene na njezinim profilima.
Ipak, prava medijska bura nastala je kada su je španjolski mediji počeli povezivati s mladim nogometašem Lamineom Yamalom.
Glasine je potaknula novinarka Anna Gurguí u emisiji "En todas las salsas", istaknuvši kako par, iako se javno ne prati na društvenim mrežama, razmjenjuje "lajkove" na objavama.
Teoriju o romansi dodatno su pojačale veze koje Rowland ima s osobama iz Yamalovog bliskog kruga. Pojavila se u videozapisima s Javijem i Ericom Ruizom, poznatijima kao braća Buyer, koji su dobri prijatelji s mladim nogometašem.
Zanimljiv detalj koji su detektivi s društvenih mreža primijetili jest i promjena u njezinom odnosu s Nicki Nicole, argentinskom pjevačicom i Yamalovom bivšom partnericom.
Navodno su Lily i Nicki bile u dobrim odnosima, no prije otprilike mjesec dana prestale su s bilo kakvom interakcijom na mrežama. Iako ni Yamal ni Rowland nisu službeno potvrdili vezu, svaki njihov potez pažljivo se analizira, a priča o njihovoj navodnoj romansi postala je jedna od najviralnijih tema u okruženju "blaugrane".
