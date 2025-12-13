FOTO Sablasna atmosfera pred nikad manje ljudi u Osijeku. Kohorta sasula uvrede upravi
OSIJEK - GORICA 1-1 Tražili su "bijelo-plavi" pobjedu koja bi ih vratila na pretposljednje mjesto ljestvice, ali Turopoljci se vraćaju u Goricu s bodom. Nakon prvog dijela bez navijanja, u drugo su Osječani poručili upravi kluba da žele odlazak. Utakmicu je gledalo nikad manje ljudi od otvorenja novog stadiona prije dvije i pol godine, 2046
Osječani su ponovno na domaćoj utakmici poručili upravi kluba da ode iz kluba. "Tražite nova radna mjesta - Čohar, Sakaj, Koprivnjak, Žitnjak!", pisalo je na transparentu | Foto: David Jerkovic/PIXSELL