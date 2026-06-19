NIJE SVE TAKO CRNO PLUS+
Ljudi, nema drame! Ovo je pet razloga zašto Hrvatska na Mundijalu opet može zablistati
Nije drama niti tragedija izgubiti od Engleza, jednog od najvećih favorita za naslov. Naš put je tek počeo, pred nama su utakmice protiv Paname i Gane, u kojima imamo priliku izboriti eliminacijsku fazu turnira
Boli poraz, itekako. Pogotovo kad ti ga nanesu prepotentni Englezi, koji nas vječno podcjenjuju unatoč tome što smo im tijekom povijesti zadali poraze koji ih i dalje progone u noćnim morama. No, treba časno priznati, ovaj put su nas nadigrali i zasluženo pobijedili.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku