FOTO 'Ostavila sam NFL zvijezdu zbog ogromne 'alatke', plakala sam'. Zovu ga u 18+ industriju

- Pokazao si da možeš podnijeti udarce na terenu i izvan njega i još uvijek stajati uspravno, čak i kada su tvrdnje o onoj rijetkoj situaciji '0,01 posto populacije. Upravo zato bismo ti željeli ponuditi partnerstvo vrijedno 300.000 dolara kako bi bio lice naše kampanje 'Veliko samopouzdanje'. Ova kampanja slavi muškarce koji se mogu smijati sami sebi, prihvatiti svoju priču i pretvoriti viralne trenutke u osnaživanje - rekao je direktor tvrtke Daryn Parker. Nije poznato je li Kalil prihvatio ponudu. | Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION