NEPREMOSTIVA PREPREKA

FOTO 'Ostavila sam NFL zvijezdu zbog ogromne 'alatke', plakala sam'. Zovu ga u 18+ industriju

Manekenka i influencerica Haley Kalil se prošle godine razvela od NFL zvijezde Matta Kalila. Razlog je poprilično bizaran, a njezina ispovijest je njemu otvorila nove poslovne prilike
Haley, poznata na društvenim mrežama kao Haleyybaylee, gostovala je u prijenosu uživo kod popularnog streamera Marlona Garcije. Tijekom opuštenog razgovora, dotaknuli su se njezinog razvoda od bivšeg igrača Minnesota Vikingsa, s kojim je bila u braku od 2015. do 2022. godine. | Foto: Instagram
