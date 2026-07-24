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FOTO Ostavio ju pa Španjolskoj donio naslov svjetskih prvaka. Ljubav je pukla tijekom SP-a

Veza Ferrana Torresa i Martine Hunter započela je, prema medijskim nagađanjima, u svibnju 2026. Ljubavi je došao kraj tijekom Svjetskog prvenstva, nekoliko dana prije odlučujuće utakmice
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FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Ferran Torres postao je nacionalni heroj nakon što je u finalu Svjetskog prvenstva 2026. zabio pobjednički gol protiv Argentine, donijevši Španjolskoj drugi naslov svjetskih prvaka. | Foto: Kai Pfaffenbach
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Ferran Torres postao je nacionalni heroj nakon što je u finalu Svjetskog prvenstva 2026. zabio pobjednički gol protiv Argentine, donijevši Španjolskoj drugi naslov svjetskih prvaka. | Foto: Kai Pfaffenbach
Komentari 1

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