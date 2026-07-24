FOTO Ostavio ju pa Španjolskoj donio naslov svjetskih prvaka. Ljubav je pukla tijekom SP-a

Veza Ferrana Torresa i Martine Hunter započela je, prema medijskim nagađanjima, u svibnju 2026. Ljubavi je došao kraj tijekom Svjetskog prvenstva, nekoliko dana prije odlučujuće utakmice
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Ferran Torres postao je nacionalni heroj nakon što je u finalu Svjetskog prvenstva 2026. zabio pobjednički gol protiv Argentine, donijevši Španjolskoj drugi naslov svjetskih prvaka.
| Foto: Kai Pfaffenbach
Ferran Torres postao je nacionalni heroj nakon što je u finalu Svjetskog prvenstva 2026. zabio pobjednički gol protiv Argentine, donijevši Španjolskoj drugi naslov svjetskih prvaka. |
Foto: Kai Pfaffenbach
Ferran Torres postao je nacionalni heroj nakon što je u finalu Svjetskog prvenstva 2026. zabio pobjednički gol protiv Argentine, donijevši Španjolskoj drugi naslov svjetskih prvaka.
| Foto: Kai Pfaffenbach
Iza kulisa velikog slavlja odvijala se, međutim, privatna drama. Napadač Barcelone je, kako tvrde španjolski mediji, samo desetak dana prije utakmice karijere prekinuo vezu s influencericom Martinom Hunter
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Uspješna modna stilistica, model i kreatorica digitalnog sadržaja iz Barcelone izgradila je zavidnu karijeru surađujući s globalnim brendovima poput Nikea, Adidasa i Maison Margiele.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako je stekla značajan broj pratitelja, detalje o svom privatnom životu uglavnom je uspijevala držati podalje od očiju javnosti, sve dok je glasine nisu povezale s jednom od najvećih zvijezda španjolskog nogometa
| Foto: Instagram
Veza Ferrana Torresa i Martine Hunter započela je, prema medijskim nagađanjima, u svibnju 2026. Iako par nikada nije službeno potvrdio romansu, glasine su se rasplamsale nakon što su tog ljeta viđeni zajedno na odmoru na Ibizi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nisu objavljivali zajedničke fotografije niti komentirali prirodu svog odnosa, ostavljajući velik prostor za spekulacije. Njihova veza bila je kratka
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Dramatičan preokret dogodio se usred najvećeg nogometnog natjecanja. Ugledni španjolski novinar Javi de Hoyos objavio je kako je vezi došao kraj neposredno prije četvrtfinalne utakmice Španjolske protiv Belgije
| Foto: Instagram
Dodatnu potvrdu glasinama dao je i potez na društvenim mrežama - par se prestao pratiti na Instagramu. Dok je Torres ispisivao povijest u Sjedinjenim Državama, Martina je objavljivala fotografije s odmora na Baliju
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
*uz korištenje AI-ja
| Foto: Instagram
Foto Ana Beltran