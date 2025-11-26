FOTO Otkrili ring djevojke za boksački spektakl. Jedna ima diplomu, druga se već skinula

Njezin prvi nastup za MVP bio je na borbi Dainier Pero - Cesar Navarro u srpnju. Trebala je biti dio tima i za meč Paul - Gervonta Davis uz Milagres i Katie Williams, no potonja se ne spominje u kontekstu nadolazećeg spektakla u Miamiju, što je otvorilo vrata za novu članicu tima. | Foto: Instagram