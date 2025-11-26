Obavijesti

Galerija

Komentari 0
CRNKA ILI PLAVUŠA?

FOTO Otkrili ring djevojke za boksački spektakl. Jedna ima diplomu, druga se već skinula

Spektakl godine: Jake Paul protiv Anthonyja Joshue! Pripreme za glamurozni događaj u Miamiju u punom su jeku, a potraga za trećom ring djevojkom još traje
FOTO Otkrili ring djevojke za boksački spektakl. Jedna ima diplomu, druga se već skinula
Boksački svijet s nestrpljenjem iščekuje jedan od najkontroverznijih i medijski najpraćenijih događaja godine. Zimski obračun između youtubera pretvorenog u boksača, Jakea Paula, i bivšeg dvostrukog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, Anthonyja Joshue, zakazan je za 19. prosinca u Miamiju na Floridi. | Foto: Instagram
1/64
Boksački svijet s nestrpljenjem iščekuje jedan od najkontroverznijih i medijski najpraćenijih događaja godine. Zimski obračun između youtubera pretvorenog u boksača, Jakea Paula, i bivšeg dvostrukog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, Anthonyja Joshue, zakazan je za 19. prosinca u Miamiju na Floridi. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025