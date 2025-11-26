FOTO Otkrili ring djevojke za boksački spektakl. Jedna ima diplomu, druga se već skinula

Spektakl godine: Jake Paul protiv Anthonyja Joshue! Pripreme za glamurozni događaj u Miamiju u punom su jeku, a potraga za trećom ring djevojkom još traje
Boksački svijet s nestrpljenjem iščekuje jedan od najkontroverznijih i medijski najpraćenijih događaja godine. Zimski obračun između youtubera pretvorenog u boksača, Jakea Paula, i bivšeg dvostrukog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, Anthonyja Joshue, zakazan je za 19. prosinca u Miamiju na Floridi.
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Dok se borci pripremaju u dvorani, organizatori iz Most Valuable Promotions (MVP) polako otkrivaju detalje glamura koji će pratiti ovaj spektakl na Netflixu.
Službeno su potvrđene dvije od tri ring djevojke koje će krasiti ovaj događaj, a njihov izbor već je podigao prašinu na društvenim mrežama.
Raphaela Milagres i Marissa Ayers imena su koja su osigurala svoje mjesto pod reflektorima, dok je potraga za trećom članicom tima i dalje u tijeku, s posebnim naglaskom na modele iz Ujedinjenog Kraljevstva.
Od dvije potvrđene djevojke, Raphaela Milagres je svakako iskusnija kada je riječ o atmosferi uz sam ring. Ova atraktivna Brazilka, koja trenutno živi u Orange Countyju, već je dobro poznato lice fanovima Jakea Paula i njegove promocije.
Milagres je nedavno bila dio tima na meču između Katie Taylor i Amande Serrano u srpnju, gdje je radila uz bok svojoj kolegici Ayers.
Također, njezino iskustvo uključuje i prethodne borbe Jakea Paula protiv Cesara Chaveza Jr. te legendarnog Mikea Tysona, kao i meč protiv Natea Diaza. S više od 181.000 pratitelja na Instagramu, Raphaela zna kako privući pažnju publike.
Međutim, ono što je posebno zaintrigiralo javnost jest njezina spremnost na pomicanje granica. Godine 2023. sudjelovala je u golišavom fotografiranju, pozirajući s drugim djevojkama iza vrlo malo materijala u promotivne svrhe.
Prije nego što je postala influencerica i neizostavan dio boksačkih spektakala, Milagres je gradila karijeru kao model za bicikle. Njezin povratak u ring za meč Paul - Joshua samo potvrđuje da MVP igra na kartu provjerenih lica koja znaju napraviti show.
Druga potvrđena djevojka, Marissa Ayers, donosi nešto drugačiju priču.
Iako je u tim Most Valuable Promotions ušla tek ranije ove godine, njezin uspon bio je strelovit. S pozadinom u gimnastici i društvenim mrežama, ova 22-godišnjakinja iz Georgije brzo je postala favorit publike.
Ayers se može pohvaliti diplomom Sveučilišta u Alabami, a uz manekensku karijeru izgradila je impresivno carstvo na društvenim mrežama.
Kao iznimno uspješna kreatorica sadržaja i youtuberica, na Instagramu je prati gotovo 400.000 ljudi, dok na TikToku broji više od 1,5 milijuna pratitelja.
Njezin prvi nastup za MVP bio je na borbi Dainier Pero - Cesar Navarro u srpnju. Trebala je biti dio tima i za meč Paul - Gervonta Davis uz Milagres i Katie Williams, no potonja se ne spominje u kontekstu nadolazećeg spektakla u Miamiju, što je otvorilo vrata za novu članicu tima.
Iako su Milagres i Ayers potvrđene, tim nije potpun. Organizatori su objavili da još tragaju za trećom djevojkom, a postoji velika potražnja da to bude model iz Ujedinjenog Kraljevstva, s obzirom na to da je Anthony Joshua britanska sportska ikona.
Ova vijest izazvala je veliki interes među modelima na Otoku, jer je prilika da se pridruže timu za ovakav globalni događaj rijetka. Zainteresirane kandidatkinje mogu ispuniti obrazac online kako bi se prijavile za ulogu koja garantira pojavljivanje pred milijunima gledatelja na Netflixu.
Paul i njegov MVP tim poznati su po tome da ne štede na produkciji; za prošlogodišnju borbu protiv Tysona angažirali su čak pet djevojaka, pa je jasno da vizualni dojam igra ključnu ulogu u njihovoj strategiji.
Dok se čekaju konačni dogovori i kompletiranje tima ring djevojaka, jedno je sigurno: 19. prosinca svijet će gledati prema Miamiju.
