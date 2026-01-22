Obavijesti

VRATILA SE

FOTO Ovaj transfer će odjeknuti. Najljepša nogometašica svijeta opet će biti glavna tema Otoka

Alisha Lehmann, globalno najpopularnija nogometašica svijeta, nakon neuspjele talijanske epizode vraća se u englesku WS ligu
Švicarska nogometna zvijezda Alisha Lehmann, koju s više od 16 milijuna pratitelja na Instagramu smatraju najpopularnijom, ali i najljepšom nogometašicom svijeta, ponovno je u središtu pozornosti. | Foto: R4088 Eibner-Pressefoto/Thomas Hess
Švicarska nogometna zvijezda Alisha Lehmann, koju s više od 16 milijuna pratitelja na Instagramu smatraju najpopularnijom, ali i najljepšom nogometašicom svijeta, ponovno je u središtu pozornosti.
