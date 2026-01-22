FOTO Ovaj transfer će odjeknuti. Najljepša nogometašica svijeta opet će biti glavna tema Otoka

Alisha Lehmann, globalno najpopularnija nogometašica svijeta, nakon neuspjele talijanske epizode vraća se u englesku WS ligu
Švicarska nogometna zvijezda Alisha Lehmann, koju s više od 16 milijuna pratitelja na Instagramu smatraju najpopularnijom, ali i najljepšom nogometašicom svijeta, ponovno je u središtu pozornosti.
Nakon kratke i ne pretjerano uspješne epizode u Italiji, 27-godišnja napadačica vratila se u englesku Superligu (WSL), potpisavši ugovor za Leicester City do ljeta 2028. godine.
Ovaj transfer označava povratak u ligu u kojoj se proslavila i koju smatra svojim nogometnim domom.
Nakon što je provela samo šest mjeseci u talijanskom Comu, gdje nije dobivala željenu minutažu, odluka o povratku u Englesku bila je logičan korak za igračicu koja je postala globalni fenomen, jednako poznata po svojim potezima na terenu kao i po svom utjecaju izvan njega.
Lehmann je svoj dolazak u Leicester opisala kao ispunjenje želje, ističući kako Englesku doživljava kao svoj dom.
Njezin boravak u Italiji nije bio idealan; u Comu je upisala tek nekoliko nastupa s klupe, a dodatni udarac bila je i provala u njezin dom, što je samo ubrzalo odluku o odlasku.
Osjećaj je nevjerojatan i tako sam sretna što sam ovdje. Ovo je poput povratka kući, vratiti se u Englesku. Leicester je sjajan klub, vidjela sam trening centar i stadion. Žele gurati ženski nogomet naprijed, izjavila je Lehmann za klupske kanale
Njezina karijera bila je ispunjena usponima i zanimljivim odlukama.
Nakon početaka u švicarskom BSC YB Frauen, 2018. godine stigla je u Englesku i potpisala za West Ham.
Kasnije je igrala za Everton te provela tri vrlo uspješne sezone u Aston Villi, gdje je pružala najbolje partije u karijeri.
Upravo je iz Aston Ville u ljeto 2024. godine napravila potez koji je ušao u nogometnu povijest.
Zajedno sa svojim tadašnjim dečkom, brazilskim reprezentativcem Douglasom Luizom, prešla je u Juventus.
Bio je to prvi "parski transfer" ikad zabilježen – oboje su iz istog kluba (Aston Ville) prešli u isti klub (Juventus), on u mušku, a ona u žensku momčad.
Mediji su tada pisali kako je Luiz inzistirao da torinski velikan u paket uključi i Alishu kako bi mogli ostati zajedno.
U Torinu se zadržala jednu sezonu, osvojivši naslov prvaka i talijanski kup, no put ju je nakon toga odveo u Como, a sada natrag u Englesku.
Njezin privatni život oduvijek je bio pod povećalom javnosti.
Prije veze s Douglasom Luizom, godinama je bila u vezi sa svojom suigračicom iz švicarske reprezentacije, Ramonom Bachmann.
Njihova veza bila je posebice zanimljiva jer su u jednom trenutku bile suparnice na terenu – Lehmann je igrala za West Ham, a Bachmann za rivalski Chelsea.
Njihov je odnos zabilježen i u BBC-jevom dokumentarcu "Britain's Youngest Football Boss".
Alisha nikada nije skrivala svoju biseksualnost te često otvoreno govori o ljubavi i prihvaćanju, čime je postala uzor mnogima.
Iako često ističe da želi da je se pamti prvenstveno kao nogometašicu, ne može se zanemariti njezin status globalne ikone.
S vojskom od 16,6 milijuna pratitelja na Instagramu, više od teniske legende Rogera Federera, Alisha Lehmann je marketinški san.
Zaštitno je lice energetskog pića PRIME, videoigre EA Sports FC, donjeg rublja Tezenis i brojnih drugih brendova.
Stručnjaci procjenjuju da po jednoj sponzoriranoj objavi zarađuje desetke tisuća eura.
Njezinim povratkom engleska liga dobiva ne samo kvalitetnu igračicu, već i zvijezdu koja privlači ogromnu pažnju medija i navijača.
