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ZAGREB, OSIJEK, SPLIT

FOTO/VIDEO Ovako Hrvati na trgovima usred noći navijaju i strepe zbog utakmice 'vatrenih'

Ni termin usred noći na radni dan nije omeo tisuće Hrvata da utakmicu "vatrenih" protiv Paname gledaju na trgovima. Evo kako je bilo na Trgu bana Jelačića i Cvjetnom trgu u Zagrebu, kao i na osječkoj Tvrđi i splitskom Zvončacu
Zagreb: Navijači prate utakmicu na Trgu bana Jelačića
Trg bana Jelačića, Zagreb | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Trg bana Jelačića, Zagreb | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Komentari 1

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