ZAGREB, OSIJEK, SPLIT
FOTO/VIDEO Ovako Hrvati na trgovima usred noći navijaju i strepe zbog utakmice 'vatrenih'
Ni termin usred noći na radni dan nije omeo tisuće Hrvata da utakmicu "vatrenih" protiv Paname gledaju na trgovima. Evo kako je bilo na Trgu bana Jelačića i Cvjetnom trgu u Zagrebu, kao i na osječkoj Tvrđi i splitskom Zvončacu
Trg bana Jelačića, Zagreb
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Trg bana Jelačića, Zagreb |
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Trg bana Jelačića, Zagreb
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Luka Safundžić/24sata
Foto Luka Safundžić/24sata
Foto Luka Safundžić/24sata
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Cvjetni trg, Zagreb
| Foto: Luka Safundžić/24sata
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Foto Josip Mikacic/PIXSELL
Tvrđa, Osijek
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Zvončac, Split
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL