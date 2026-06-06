FOTO Ovako izgleda budući dom hrvatskog nogometa! Imat će četiri terena i primati 1500 ljudi

Iza hrpa šljunka i armature već se jasno vidi kontura buduće domaće kuće hrvatskog nogometa, pripremaju se tribine koje će jednog dana primati 1500 navijača, a ispod i oko nje niknuti će svlačionice, teretana i uredni hodnici po kojima će prolaziti nove generacije reprezentativaca. | Foto: Igor Šoban/PIXSELL