FOTO Ovako izgleda budući dom hrvatskog nogometa! Imat će četiri terena i primati 1500 ljudi

VELIKA GORICA - Iza hrpa šljunka i armature već se jasno vidi kontura buduće domaće kuće hrvatskog nogometa, pripremaju se tribine koje će jednog dana primati 1500 navijača, a ispod i oko nje niknuti će svlačionice, teretana i uredni hodnici po kojima će prolaziti nove generacije reprezentativaca
Hrvatska je zaslužila dobar, kvalitetan i lijep kamp. Veselim se što će budući veliki igrači Hrvatske stasati u ovom kampu, poručio je Duje Ćaleta-Car na obilasku radova budućeg kampa Hrvatskog nogometnog saveza
| Foto: Igor Šoban/PIXSELL
Hrvatska je zaslužila dobar, kvalitetan i lijep kamp. Veselim se što će budući veliki igrači Hrvatske stasati u ovom kampu, poručio je Duje Ćaleta-Car na obilasku radova budućeg kampa Hrvatskog nogometnog saveza |
Foto: Igor Šoban/PIXSELL
Hrvatska je zaslužila dobar, kvalitetan i lijep kamp. Veselim se što će budući veliki igrači Hrvatske stasati u ovom kampu, poručio je Duje Ćaleta-Car na obilasku radova budućeg kampa Hrvatskog nogometnog saveza
| Foto: Igor Šoban/PIXSELL
Iza hrpa šljunka i armature već se jasno vidi kontura buduće domaće kuće hrvatskog nogometa, pripremaju se tribine koje će jednog dana primati 1500 navijača, a ispod i oko nje niknuti će svlačionice, teretana i uredni hodnici po kojima će prolaziti nove generacije reprezentativaca.
| Foto: Igor Šoban/PIXSELL
Foto Igor Šoban/PIXSELL
Za sada je to more betona, šljunka i moćnih strojeva, ali konstrukcija tribine već ima oblik pravog stadiona.
| Foto: Igor Šoban/PIXSELL
Foto Igor Šoban/PIXSELL
Foto Igor Šoban/PIXSELL
Kad stanete ispod krova i pogledate prema nebu, lako je shvatiti zašto su reprezentativci zadovoljno kimali glavom.
| Foto: Igor Šoban/PIXSELL
Foto Igor Šoban/PIXSELL
Novi kamp značajno će olakšati život i rad reprezentacije. Od velike koristi je i neposredna blizina zračne luke Franjo Tuđman.
| Foto: Igor Šoban/PIXSELL
Foto Igor Šoban/PIXSELL
Kamp će se sastojati od četiri nogometna terena za trening i glavnog stadiona.
| Foto: Igor Šoban/PIXSELL
Foto Igor Šoban/PIXSELL
Foto Igor Šoban/PIXSELL
Naravno, kamp će biti opremljen i teretanom s modernim i funkcionalnim spravama, kakve su potrebne za trening vrhunskih sportaša.
| Foto: Igor Šoban/PIXSELL
Foto Igor Šoban/PIXSELL
Foto Igor Šoban/PIXSELL
Također, tu će biti smješteni uredi HNS-ovih dužnosnika, a kompleks će sadržavati i atletsku stazu, sportsku dvoranu, ambulantu i dvoranu.
| Foto: Igor Šoban/PIXSELL
Foto Igor Šoban/PIXSELL
Foto Igor Šoban/PIXSELL
Foto Igor Šoban/PIXSELL
Foto Igor Šoban/PIXSELL
Foto Igor Šoban/PIXSELL
Foto Igor Šoban/PIXSELL
Foto Igor Šoban/PIXSELL
Foto Igor Šoban/PIXSELL
Foto Igor Šoban/PIXSELL
Foto Igor Šoban/PIXSELL
Foto Igor Šoban/PIXSELL
Foto Igor Šoban/PIXSELL