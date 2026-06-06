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FOTO Ovako izgleda budući dom hrvatskog nogometa! Imat će četiri terena i primati 1500 ljudi

VELIKA GORICA - Iza hrpa šljunka i armature već se jasno vidi kontura buduće domaće kuće hrvatskog nogometa, pripremaju se tribine koje će jednog dana primati 1500 navijača, a ispod i oko nje niknuti će svlačionice, teretana i uredni hodnici po kojima će prolaziti nove generacije reprezentativaca
Zagreb: Hrvatska nogometna reprezentacija posjetila nogometni kamp HNS-a u izgradnji
Hrvatska je zaslužila dobar, kvalitetan i lijep kamp. Veselim se što će budući veliki igrači Hrvatske stasati u ovom kampu, poručio je Duje Ćaleta-Car na obilasku radova budućeg kampa Hrvatskog nogometnog saveza | Foto: Igor Šoban/PIXSELL
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Hrvatska je zaslužila dobar, kvalitetan i lijep kamp. Veselim se što će budući veliki igrači Hrvatske stasati u ovom kampu, poručio je Duje Ćaleta-Car na obilasku radova budućeg kampa Hrvatskog nogometnog saveza | Foto: Igor Šoban/PIXSELL
Komentari 1

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