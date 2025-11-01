FOTO Ovako izgledaju grobovi sportskih velikana u Zagrebu

Današnji je blagdan Svih svetih posvećen onima koji nisu više s nama. Prisjećamo se najmilijih i onih koji su obilježili živote mnogih. Među njima su i veliki sportaši i sportski treneri poput tragično poginulog Dražena Petrovića, Miroslava Ćire Blaževića, Josipa Kužea, Slavena Zambate...

Ćirin grob ukrašen je nogometnom loptom kao znak posvete velikom hrvatskom treneru i osvajaču prve medalje na svjetskim prvenstvima za našu reprezentaciju. Osim kao izbornik reprezentacije, Ćiro se istakao i osvajanjem jugoslavenskog prvenstva s Dinamom 1982. te nevjerojatnom karizmom, kojom je osvajao sve oko sebe.

Umro je 8. veljače 2023., dan prije nego što bi proslavio 88. rođendan.

Zagreb: Grobovi poznatih osoba na Mirogoju na blagdan Svih svetih | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Zagreb: Grobovi poznatih osoba na Mirogoju na blagdan Svih svetih | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dražen Petrović jedan je od onih sportaša koji su ostavili neizbrisiv trag. Hrvatska ga pamti kao najboljeg košarkaša svoje povijesti, a dvostruki osvajač Eurolige i srebrne medalje s reprezentacijom na Olimpijskim igrama 1992. ostavio je dubok trag u Šibenci i Ciboni. Igrao je i za Real Madrid te Portland i New Yersey u NBA ligi, a život je izgubio u prometnoj nesreći 7. lipnja 1993.

Zagreb: Grobovi poznatih osoba na Mirogoju na blagdan Svih svetih | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Za Dinamove navijače Josip Kuže će uvijek ostati upamćen kao jedan od njih. Veliki trener vodio je zagrebački klub u tri navrata i osvojio naslov prvaka Hrvatske 2006., ali u srcima navijača pogotovo je ostao nakon jedne izjave:

- Jesam li veći kockar ja, koji sam prokockao vlastiti novac ili neki koji su prokockali svetinju, osmijeh djece i radost navijača? - rekao je Kuže svojedobno.

Zagreb: Grobovi poznatih osoba na Mirogoju na blagdan Svih svetih | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Slaven Zambata također je Dinamova velika legenda. Igrao je za "modre" u dva navrata, a ukupno čak 11 godina. Smatraju ga ponajboljim napadačem u povijesti kluba i na četvrtom je mjestu klupskih strijelaca u povijesti. Nastupao je i za jugoslavensku reprezentaciju.

Zagreb: Grobovi poznatih osoba na Mirogoju na blagdan Svih svetih | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Iako fizički više nisu s nama, njihov trag vječno je upisan u povijesne sportske knjige!