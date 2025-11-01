FOTO Ovako izgledaju grobovi sportskih velikana u Zagrebu

Jesam li veći kockar ja, koji sam prokockao vlastiti novac ili neki koji su prokockali svetinju, osmijeh djece i radost navijača?, rekao je Kuže svojedobno
Današnji je blagdan Svih svetih posvećen onima koji nisu više s nama. Prisjećamo se najmilijih i onih koji su obilježili živote mnogih. Među njima su i veliki sportaši i sportski treneri poput tragično poginulog Dražena Petrovića, Miroslava Ćire Blaževića, Josipa Kužea, Slavena Zambate...
Ćirin grob ukrašen je nogometnom loptom kao znak posvete velikom hrvatskom treneru i osvajaču prve medalje na svjetskim prvenstvima za našu reprezentaciju. Osim kao izbornik reprezentacije, Ćiro se istakao i osvajanjem jugoslavenskog prvenstva s Dinamom 1982. te nevjerojatnom karizmom, kojom je osvajao sve oko sebe.
Umro je 8. veljače 2023., dan prije nego što bi proslavio 88. rođendan.
Dražen Petrović jedan je od onih sportaša koji su ostavili neizbrisiv trag. Hrvatska ga pamti kao najboljeg košarkaša svoje povijesti, a dvostruki osvajač Eurolige i srebrne medalje s reprezentacijom na Olimpijskim igrama 1992. ostavio je dubok trag u Šibenci i Ciboni. Igrao je i za Real Madrid te Portland i New Yersey u NBA ligi, a život je izgubio u prometnoj nesreći 7. lipnja 1993.
Za Dinamove navijače Josip Kuže će uvijek ostati upamćen kao jedan od njih. Veliki trener vodio je zagrebački klub u tri navrata i osvojio naslov prvaka Hrvatske 2006., ali u srcima navijača pogotovo je ostao nakon jedne izjave:
- Jesam li veći kockar ja, koji sam prokockao vlastiti novac ili neki koji su prokockali svetinju, osmijeh djece i radost navijača? - rekao je Kuže svojedobno.
Slaven Zambata također je Dinamova velika legenda. Igrao je za "modre" u dva navrata, a ukupno čak 11 godina. Smatraju ga ponajboljim napadačem u povijesti kluba i na četvrtom je mjestu klupskih strijelaca u povijesti. Nastupao je i za jugoslavensku reprezentaciju.
Iako fizički više nisu s nama, njihov trag vječno je upisan u povijesne sportske knjige!
