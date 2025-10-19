Garcia je u dva navrata vodio Istru 1961, a u drugom je u 20 utakmica pobijedio u osam, osam remizirao i četiri izgubio. Prvog srpnja preuzeo je Hajduk s kojim je u 14 utakmica ostvario učinak od devet pobjeda, dva remija i tri poraza
FOTO Navijači Istre uvredljivim transparentom dočekali Garciju!
Nogometaši Hajduka gostuju kod Istre 1961, a trenera Gonzala Garciju nije dočekala topla dobrodošlica u Puli. Naime, navijači pulskog kluba još zamjeraju bivšem treneru što je ljetos prešao na klupu splitskog kluba.
Ispod zapadne tribine osvanuo je uvredljiv transparent na kojem je Garcia označen na novčanici od 0 eura, a njegovo ime na transparentu ispisano je kao "Govnalo Garcia". Osim toga, na transparentu piše i "šaka eura = obraz 0", prenosi Dalmatinski portal.
Garcia je u dva navrata vodio Istru 1961, a u drugom je u 20 utakmica pobijedio u osam, osam remizirao i četiri izgubio. Prvog srpnja preuzeo je Hajduk s kojim je u 14 utakmica ostvario učinak od devet pobjeda, dva remija i tri poraza.
