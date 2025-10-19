Obavijesti

FOTO Navijači Istre uvredljivim transparentom dočekali Garciju!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Navijači Istre uvredljivim transparentom dočekali Garciju!
Foto: Dalmatinski portal

Garcia je u dva navrata vodio Istru 1961, a u drugom je u 20 utakmica pobijedio u osam, osam remizirao i četiri izgubio. Prvog srpnja preuzeo je Hajduk s kojim je u 14 utakmica ostvario učinak od devet pobjeda, dva remija i tri poraza

Nogometaši Hajduka gostuju kod Istre 1961, a trenera Gonzala Garciju nije dočekala topla dobrodošlica u Puli. Naime, navijači pulskog kluba još zamjeraju bivšem treneru što je ljetos prešao na klupu splitskog kluba. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Rakitić ekskluzivno za 24sata o Livaji, Hajduku, Laporti: Garcia je najbolji trener HNL-a, a i šire 01:27
Rakitić ekskluzivno za 24sata o Livaji, Hajduku, Laporti: Garcia je najbolji trener HNL-a, a i šire | Video: 24sata/pixsell

Ispod zapadne tribine osvanuo je uvredljiv transparent na kojem je Garcia označen na novčanici od 0 eura, a njegovo ime na transparentu ispisano je kao "Govnalo Garcia". Osim toga, na transparentu piše i "šaka eura = obraz 0", prenosi Dalmatinski portal.

Foto: Dalmatinski portal

Garcia je u dva navrata vodio Istru 1961, a u drugom je u 20 utakmica pobijedio u osam, osam remizirao i četiri izgubio. Prvog srpnja preuzeo je Hajduk s kojim je u 14 utakmica ostvario učinak od devet pobjeda, dva remija i tri poraza. 

