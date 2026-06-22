FOTO Ovo je ljepotica zbog koje belgijska zvijezda odlazi usred SP-a! 'Želim biti uz suprugu'

"Ovo me vrijeđa. Kada imate sreću nastupiti na Svjetskom prvenstvu, postoje stotine nogometaša koji bi ubili da su na vašem mjestu. To je ostvarenje dječačkog sna, a vi ćete odustati kako biste bili na porodu? Ne možete propustiti Svjetsko prvenstvo da biste prerezali pupčanu vrpcu. Žao mi je, otac tamo ne služi ničemu. On je statist. Samo drži ruku i slika," rekla je Pierron, nazvavši Dokuovu namjeru "odvratnim trenutkom". | Foto: instagram