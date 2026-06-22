FOTO Ovo je ljepotica zbog koje belgijska zvijezda odlazi usred SP-a! 'Želim biti uz suprugu'

Sreća para uskoro će biti upotpunjena rođenjem njihovog prvog djeteta, sina, čiji se dolazak očekuje početkom ili sredinom srpnja. Međutim, termin poroda poklapa se s najvažnijim dijelom Svjetskog prvenstva - osminom finala i četvrtfinalom SP-a.
Dok belgijska reprezentacija sanja o dubokom pohodu na Svjetskom prvenstvu 2026., jedna od njihovih najvećih zvijezda, Jérémy Doku, suočava se s dilemom koja je podijelila javnost.
Dok belgijska reprezentacija sanja o dubokom pohodu na Svjetskom prvenstvu 2026., jedna od njihovih najvećih zvijezda, Jérémy Doku, suočava se s dilemom koja je podijelila javnost. |
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Dok belgijska reprezentacija sanja o dubokom pohodu na Svjetskom prvenstvu 2026., jedna od njihovih najvećih zvijezda, Jérémy Doku, suočava se s dilemom koja je podijelila javnost.
Nakon sjajne sezone u Manchester Cityju, Doku je postao ključni igrač "crvenih vragova", no sada mora birati između momčadi u ključnim utakmicama i supruge Shireen na porodu njihovog prvog djeteta.
| Foto: instagram
Njegova najava da bi mogao napustiti turnir izazvala je lavinu reakcija, a u središtu priče našla se upravo njegova dugogodišnja partnerica.
Shireen Doku, punim imenom Shireen Erin Lyannda Raymond, dugi je niz godina u vezi s eksplozivnim krilnim napadačem.
| Foto: instagram
. Iako je supruga jedne od najatraktivnijih nogometnih zvijezda, Shireen preferira život daleko od medijske pompe. Poznato je da je šest godina starija od 24-godišnjeg Dokua te da se u Ujedinjenom Kraljevstvu bavi estetikom.
| Foto: instagram
Par je svoju vezu podigao na višu razinu romantičnim zarukama u Dubaiju u kolovozu 2025. godine, a vjenčali su se u studenom iste godine.
| Foto: instagram
Sreća para uskoro će biti upotpunjena rođenjem njihovog prvog djeteta, sina, čiji se dolazak očekuje početkom ili sredinom srpnja.
| Foto: instagram
Međutim, termin poroda poklapa se s najvažnijim dijelom Svjetskog prvenstva - osminom finala i četvrtfinalom.
| Foto: instagram
Za Dokua, koji je na prošlom Mundijalu 2022. odigrao samo jednu utakmicu kao velika nada, ovaj je turnir potpuna afirmacija.
| Foto: instagram
Upravo zbog statusa ključnog igrača, njegov potencijalni odlazak iz kampa predstavljao bi golem udarac za belgijske ambicije.
| Foto: instagram
Suočen s tom mogućnošću, Doku je bio jasan.
| Foto: Blake Dahlin/REUTERS
"Ovo mi je prvo dijete, pa bih definitivno želio biti tamo. Ako me pitate što želim, moj odgovor je da nitko ne želi propustiti rođenje svog prvog djeteta. Ali također znam da nogomet uključuje mnoga druga razmatranja," rekao je pa dodao...
| Foto: Steven Bisig/REUTERS
"Znam da savez podržava svoje igrače i razumije njihove situacije. Vidjet ćemo što možemo učiniti," zaključio je.
| Foto: Blake Dahlin/REUTERS
Njegova je iskrenost naišla na žestoku osudu dijela javnosti, a najglasnija je bila voditeljica francuskog sportskog kanala L'Equipe, France Pierron.
Njezini su komentari šokirali mnoge i pokrenuli širu raspravu o ulozi oca i ravnoteži između karijere i obitelji.
| Foto: instagram
"Ovo me vrijeđa. Kada imate sreću nastupiti na Svjetskom prvenstvu, postoje stotine nogometaša koji bi ubili da su na vašem mjestu. To je ostvarenje dječačkog sna, a vi ćete odustati kako biste bili na porodu? Ne možete propustiti Svjetsko prvenstvo da biste prerezali pupčanu vrpcu. Žao mi je, otac tamo ne služi ničemu. On je statist. Samo drži ruku i slika," rekla je Pierron, nazvavši Dokuovu namjeru "odvratnim trenutkom".
| Foto: instagram
Nakon javne osude, Pierron se ispričala na društvenoj mreži X, navodeći da je izrazila "osobno mišljenje" te da joj je žao ako je nekoga povrijedila.
| Foto: instagram
Za Dokua, čiji su roditelji David i Belinda porijeklom iz Gane i od početka su snažno podržavali njegov put, obitelj je očito na prvom mjestu.
Foto ALBERT GEA/REUTERS
Foto STEPHEN BRASHEAR
Foto Steven Bisig/REUTERS
Foto Blake Dahlin/REUTERS
Foto Blake Dahlin/REUTERS
Foto Lee Smith/REUTERS
Foto ALBERT GEA/REUTERS
Foto Steven Bisig/REUTERS