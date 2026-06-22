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VODITELJICA IH NAPALA

FOTO Ovo je ljepotica zbog koje belgijska zvijezda odlazi usred SP-a! 'Želim biti uz suprugu'

Sreća para uskoro će biti upotpunjena rođenjem njihovog prvog djeteta, sina, čiji se dolazak očekuje početkom ili sredinom srpnja. Međutim, termin poroda poklapa se s najvažnijim dijelom Svjetskog prvenstva - osminom finala i četvrtfinalom SP-a.
FOTO Ovo je ljepotica zbog koje belgijska zvijezda odlazi usred SP-a! 'Želim biti uz suprugu'
Dok belgijska reprezentacija sanja o dubokom pohodu na Svjetskom prvenstvu 2026., jedna od njihovih najvećih zvijezda, Jérémy Doku, suočava se s dilemom koja je podijelila javnost.
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Dok belgijska reprezentacija sanja o dubokom pohodu na Svjetskom prvenstvu 2026., jedna od njihovih najvećih zvijezda, Jérémy Doku, suočava se s dilemom koja je podijelila javnost. | Foto:
Komentari 2

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