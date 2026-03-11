FOTO Ovo je trenutak koji je šokirao sve! Tudor u 17. minuti nakon kikseva izvadio golmana
Igrači Tottenhama nastavili su loši niz i izgubili od Atletico Madrida u prvoj utakmici osmine finala LP. Međutim, nakon tri primljena gola u 15 minuta Igor Tudor odlučio je iz igre izvaditi mladog golmana Antonina Kinskyja
Igor Tudor nastavio je loš niz na klupi Tottenhama. U prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka Atletico Madrid slavio je 5-2 nad Tottenhamom. 'Spursi' su prvih 15 minuta primili tri gola, a onda se Tudor u 17. minuti odlučio na nesvakidašnji potez | Foto: Matthew Childs