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BLAMAŽA NA ČETVRTFINALU

FOTO Ovo nisu prikazali u TV prijenosu. Fifa se crveni zbog scena na utakmici Argentine

ARGENTINA - ŠVICARSKA 3-1 Messijev spektakl u Kansas Cityju Fifa je proglasila kao rasprodanu utakmicu, ali je dio tribina zjapio prazan zbog paprenih cijena ulaznica
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Četvrtfinalna utakmica Svjetskog prvenstva između Argentine i Švicarske u Kansas Cityju trebala je biti globalni spektakl predvođen Lionelom Messijem u njegovom vjerojatno posljednjem Mundijalu. No, umjesto slike krcatog stadiona, svijet su obišle neugodne fotografije stotina praznih sjedala, što je izazvalo blamažu za Fifu koja je službeno objavila da je stadion rasprodan. | Foto: Profimedia
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Četvrtfinalna utakmica Svjetskog prvenstva između Argentine i Švicarske u Kansas Cityju trebala je biti globalni spektakl predvođen Lionelom Messijem u njegovom vjerojatno posljednjem Mundijalu. No, umjesto slike krcatog stadiona, svijet su obišle neugodne fotografije stotina praznih sjedala, što je izazvalo blamažu za Fifu koja je službeno objavila da je stadion rasprodan. | Foto: Profimedia
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