FOTO Ovo nisu prikazali u TV prijenosu. Fifa se crveni zbog scena na utakmici Argentine

ARGENTINA - ŠVICARSKA 3-1 Messijev spektakl u Kansas Cityju Fifa je proglasila kao rasprodanu utakmicu, ali je dio tribina zjapio prazan zbog paprenih cijena ulaznica
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Četvrtfinalna utakmica Svjetskog prvenstva između Argentine i Švicarske u Kansas Cityju trebala je biti globalni spektakl predvođen Lionelom Messijem u njegovom vjerojatno posljednjem Mundijalu. No, umjesto slike krcatog stadiona, svijet su obišle neugodne fotografije stotina praznih sjedala, što je izazvalo blamažu za Fifu koja je službeno objavila da je stadion rasprodan.
| Foto: Profimedia
Četvrtfinalna utakmica Svjetskog prvenstva između Argentine i Švicarske u Kansas Cityju trebala je biti globalni spektakl predvođen Lionelom Messijem u njegovom vjerojatno posljednjem Mundijalu. No, umjesto slike krcatog stadiona, svijet su obišle neugodne fotografije stotina praznih sjedala, što je izazvalo blamažu za Fifu koja je službeno objavila da je stadion rasprodan. |
Foto: Profimedia
Četvrtfinalna utakmica Svjetskog prvenstva između Argentine i Švicarske u Kansas Cityju trebala je biti globalni spektakl predvođen Lionelom Messijem u njegovom vjerojatno posljednjem Mundijalu. No, umjesto slike krcatog stadiona, svijet su obišle neugodne fotografije stotina praznih sjedala, što je izazvalo blamažu za Fifu koja je službeno objavila da je stadion rasprodan.
| Foto: Profimedia
Foto Agustin Marcarian
Unatoč ogromnom interesu i tisućama argentinskih navijača, gornji prstenovi stadiona Arrowhead bili su vidno poluprazni tijekom cijelog susreta. Fifa je u službenom priopćenju navela brojku od 69.045 gledatelja, što odgovara punom kapacitetu stadiona koji inače za utakmice Kansas City Chiefsa prima 76.416, ali je smanjen za SP.
| Foto: WILL OLIVER
Foto WILL OLIVER
Ipak, novinari na licu mjesta zabilježili su posve drugačiju sliku, što je ponovno potaknulo pitanja o transparentnosti Fifinih podataka o posjećenosti.
| Foto: WILL OLIVER
Foto Lee Smith
Kao mogući razlog za prazne tribine mnogi navode iznimno visoke cijene ulaznica. Uoči utakmice, cijene za sjedala na gornjim razinama na internetskim platformama za preprodaju dosezale su i do 1400 američkih dolara (1225 eura), dok su se neke nudile i za 4000 dolara (3500 eura). Na nekim su sektorima čak i Fifini volonteri u zelenim jaknama popunjavali praznine.
| Foto: Albert Gea
Foto Albert Gea
Visoke cijene prate cijeli turnir, a cijene ulaznica su najviše u povijesti, stoje i do tri puta više nego na prethodnom Mundijalu u Katru. Čini se da je i Messijeva magija imala cjenovnu granicu.
| Foto: Albert Gea
Foto Amanda Perobelli
Prizori iz Kansas Cityja u oštrom su kontrastu s Fifinim ranijim izjavama. Krovna nogometna organizacija pohvalila se rekordnom posjećenošću tijekom grupne faze, tvrdeći da je popunjenost kapaciteta bila 99,7 posto. Naveli su ukupan broj od 4,644.549 gledatelja iz 210 zemalja, s prosjekom od 64.508 po utakmici.
| Foto: Agustin Marcarian
Foto Amanda Perobelli
Utakmica Argentine i Švicarske, koja je završila pobjedom "gauča" 3-1 nakon produžetaka, bila je ujedno i posljednja na stadionu tom stadionu. Na istom su stadionu Argentinci otvorili turnir pobjedom protiv Alžira uz Messijev rekordni hat-trick, ali i oprošteni crveni karton. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Albert Gea
Foto Albert Gea
Foto Albert Gea
Foto Albert Gea
Foto Albert Gea
Foto Albert Gea
Foto Albert Gea
Foto Albert Gea
Foto JAY BIGGERSTAFF
Foto Agustin Marcarian
Foto Albert Gea
Foto WILL OLIVER