FOTO Ovo nisu prikazali u TV prijenosu. Fifa se crveni zbog scena na utakmici Argentine

Kao mogući razlog za prazne tribine mnogi navode iznimno visoke cijene ulaznica. Uoči utakmice, cijene za sjedala na gornjim razinama na internetskim platformama za preprodaju dosezale su i do 1400 američkih dolara (1225 eura), dok su se neke nudile i za 4000 dolara (3500 eura). Na nekim su sektorima čak i Fifini volonteri u zelenim jaknama popunjavali praznine. | Foto: Albert Gea