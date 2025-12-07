FOTO Ovo su svi posteri sa 23 Svjetska prvenstva u nogometu

Svaka čast svim sportskim natjecanjima, ali Svjetsko prvenstvo vjerojatno je broj 1 što se sporta tiče. Prvo je održano 1930. u Urugvaju, a izuzevši ratnih 1942. i 1946. redovito se održava svake četiri godine. Brazil ima pet naslova
Prvo Svjetsko prvenstvo održalo se 1930. u Urugvaju. Nastupalo je 13 reprezentacija, a pobjednik je bio domaćin koji je u finalu dobio Argentinu 4-2
U Italiji je Mundijal održan 1934. Domaćin je opet slavio naslov, ovog puta u finalu je pala Čehoslovačka 2-1
U Francuskoj se igralo Svjetsko prvenstvo 1938., a Italija je osvojila drugi naslov. U finalu je pobijedila Mađarsku sa 4-2. Trebalo je 16 momčadi nastupiti, ali Austrija je odustala zbog ratnih okolnosti pa je igralo 15 reprezentacija
Kultni "maracanazzo" zbio se u Brazilu 1950. Brazilci su kao domaćin očekivali naslov, a u finalu ih je pred više od 170 tisuća ljudi šokirao i pobijedio Urugvaj 2-1. Taj poraz nikad Brazilci nisu preboljeli
U Švicarskoj se igralo 1954., prvi naslov osvojila je Zapadna Njemačka, a u finalu je pobijedila Mađarsku
Švedska je ugostila SP 1958. i izgubila finale od Brazila. Bila je to prva Peleova titula
Čile je četiri godine kasnije bio domaćin, a Brazil je opet osvojio naslov. U finalu je "pala" Čehoslovačka sa 3-1
"It's coming home", pjevaju Englezi na svakom velikom natjecanju, a tim se pokličem osvrću na naslov iz 1966. Jedini trofej s velikih natjecanja za Englesku, u finalu je pobijedila Zapadnu Njemačku
U Meksiku 1970. Pele je zaokružio fantastičnu reprezentativnu karijeru osvojivši treći naslov svjetskog prvaka. U finalu su Brazilci pobijedili Italiju
Zapadna Njemačka ugostila je i osvojila SP 1974.
Dok je Argentina četiri godine kasnije također kao domaćin stigla do titule, prve u povijesti
U Španjolskoj se 1982. dogodila promjena formata natjecanja. Nastupalo je 24 reprezentacija, a naslovom se okitila Italija
SP u Meksiku 1986. jedno je od najpoznatijih i to po "božjoj ruci" Maradone. Argentina je uzela svoj drugi naslov
Finale su "gaučosi" igrali i 1990. u Italiji, ali ih je u istom pobijedila Zapadna Njemačka
U Sjedinjenim Američkim Državama igrat će se i SP 2026., ali igralo se i 1994. Tada je naslov osvojio Brazil po četvrti put u povijesti
Evo nas u Francuskoj! Hrvatska je osvojila povijesnu broncu i započela svoj nevjerojatan put na nogometnoj karti svijeta. Igrale su 32 momčadi po prvi puta, a naslovom su se okitili Francuzi koji su u finalu dobili Brazil. Prije toga, u polufinalu su izbacili Hrvatsku
Ronaldovih osam golova i kontroverzno suđenje obilježili su Svjetsko prvenstvo 2002. u Japanu i Južnoj Koreji. Naslov je osvojio Brazil, druga je bila Njemačka
Zidaneov "posljednji ples" pamtimo iz finala SP-a 2006. u Njemačkoj u kojem je Italija nakon raspucavanja jedanaesteraca osvojila naslov ispred Francuske, a Zizou je dobio crveni karton
Vuvuzele su obilježile SP 2010. u JAR-u koji je prošao bez Hrvatske, a naslov su osvojili Španjolci
Hrvatska je s Brazilom otvorila SP 2014. Iako je "selecao" gorko želio naslov, dogodio im se brutalan 1-7 poraz od Njemačke u polufinalu. Nijemci su pobijedili Argentinu 1-0 u finalu
Rusija naših snova! Svjetsko prvenstvo 2018. Hrvatska će zauvijek pamtiti. Igrali su "vatreni" finale Svjetskog prvenstva i izgubili od Francuske 4-2, ali sve što su napravili na turniru nikad se neće zaboraviti. Pola milijuna ljudi dočekalo je igrače i izbornika, to sve govori
Zimski SP 2022. u Kataru također je bio izuzetno uspješan za našu reprezentaciju, koja je osvojila broncu. Kontroverze su pratile natjecanje od početka do kraja, naslov je osvojila Messijeva Argentina i to pobijedivši Francusku u spektakularnom finalu na penale
Mundijal 2026. igrat će se u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a prvi put u povijesti nastupit će 48 reprezentacija. Igra se čak 12 skupina, a Hrvatska je smještena u L skupinu s Engleskom, Panamom i Ganom