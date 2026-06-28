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VATRENA NAVIJAČICA

FOTO PADA GOL, SKAČE KNOLL Pogledajte sva vruća izdanja Ivane Knoll s ovog Svjetskog...

Hrvatska influencerica i DJ-ica, Ivana Knoll, kojoj svjetski mediji tepaju da je 'najzgodnija navijačica Svjetskog prvenstva', vjerno prati 'Vatrene' i na ovom turniru. U velikoj galeriji pogledajte sva njezina 'vruća' izdanja s ovog Svjetskog prvenstva...
SP 2026 Ivana Knoll na utakmici Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Komentari 9

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