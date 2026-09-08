FOTO Paige otišla korak dalje: Golferica hrvatskih korijena na TV-u s nikad dubljim dekolteom

Paige Spiranac opet je zapalila mreže izazovnom kombinacijom, a pritom je otkriveno i da ima hrvatske korijene. Nekad gimnastičarka, danas milijunska golf zvijezda i meta podijeljenih reakcija, od sporta je stvorila pravo medijsko carstvo
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Paige Spiranac, najpoznatija svjetska golf influencerica i bivša profesionalka, ponovno je dospjela u središte medijske pozornosti, no ovoga puta razlog nije bio savršen udarac na terenu.
| Foto: instagram
Paige Spiranac, najpoznatija svjetska golf influencerica i bivša profesionalka, ponovno je dospjela u središte medijske pozornosti, no ovoga puta razlog nije bio savršen udarac na terenu. |
Foto: instagram
Paige Spiranac, najpoznatija svjetska golf influencerica i bivša profesionalka, ponovno je dospjela u središte medijske pozornosti, no ovoga puta razlog nije bio savršen udarac na terenu.
| Foto: instagram
Spiranac je izgradila karijeru na spoju sportskih savjeta i glamuroznog sadržaja, često izazivajući polemike svojim modnim odabirima.
| Foto: instagram
Posljednji u nizu "incidenata" dogodio se tijekom prijenosa "Ace Race stream", gdje se pojavila u izazovnoj crnoj kombinaciji koja je oduševila njezine obožavatelje.
| Foto: instagram
Foto instagram
Ovo nije izoliran slučaj.
| Foto: Instagram/kerolaychaves
Foto Instagram(Christopher Swann Photography
Foto Instagram(Christopher Swann Photography
Foto Instagram/Luka Modrić
Reakcije su, kao i uvijek, podijeljene.
| Foto: Instagram/kerolaychaves
Foto Instagram/Luka Modrić
Dok je jedni kritiziraju zbog "seksualizacije" golfa, vojska njezinih pratitelja pruža joj bezrezervnu podršku.
| Foto: Instagram/kerolaychaves
Foto Instagram
"Apsolutno predivna", "Postoji razlog zašto si najbolja u onome što radiš i izgledaš najbolje", samo su neki od komentara.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ipak, Spiranac je u nedavnom intervjuu otkrila da slava na društvenim mrežama ima i svoju tamnu stranu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Ponekad se osjećam zarobljeno. Bilo je vrlo osnažujuće preuzeti kontrolu nad svojim imidžom i tijelom, jer može biti iscrpljujuće da te ljudi osuđuju na temelju tvog izgleda," rekla je i dodala...
| Foto: Instagram
"Ne mogu promijeniti veličinu svojih grudi. Zbog toga sam se osjećala gotovo prljavo ili posramljeno zbog svoje kože i tijela u kojem se nalazim," izjavila je za Golf Monthly.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Unatoč kritikama, ustraje u svom naumu, koristeći platformu i za borbu protiv internetskog zlostavljanja i posramljivanja izgleda.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Od slomljenog koljena do medijskog carstva
Put Paige Spiranac do vrha bio je sve samo ne tipičan.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Rođena 26. ožujka 1993. u Coloradu, odrasla je u izrazito sportskoj obitelji
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njezina majka Annette bila je profesionalna balerina, a starija sestra Lexie uspješna sedmobojka na prestižnom sveučilištu Stanford.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njezin prvi sportski san bila je gimnastika, gdje je pokazivala ogroman talent s ciljem nastupa na Olimpijskim igrama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Međutim, teška ozljeda, prijelom patele, prerano je okončala njezinu gimnastičku karijeru i usmjerila je prema golfu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Brzo se dokazala kao jedna od najboljih juniorki u Coloradu, što joj je donijelo sportsku stipendiju na Sveučilištu u Arizoni, a kasnije i na Državnom sveučilištu San Diego.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Profesionalnu karijeru započela je 2015. godine, no unatoč jednoj pobjedi na razvojnom Cactus Touru, nikada nije uspjela ostvariti svoj cilj i plasirati se na LPGA Tour.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Jednom je priznala da s golfom ima "toksičan odnos ljubavi i mržnje", što je bio jedan od razloga zašto je napustila profesionalno natjecanje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
No, upravo je taj korak otvorio vrata neviđenom uspjehu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ono što je manje poznato jest da njezin otac, Dan Spiranac, vuče korijene iz Hrvatske.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezin otac, Dan Spiranac, vuče korijene iz Hrvatske. Njegov otac, djed Paige Spiranac, davno je emigrirao iz Hrvatske u Sjedinjene Američke Države.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Dan je također bio uspješan sportaš, član momčadi američkog nogometa Sveučilišta u Pittsburghu koja je 1976. godine osvojila nacionalno sveučilišno prvenstvo.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Sportski geni očito su bili presudni u oblikovanju Paigeine karijere.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Danas, Spiranac je medijski fenomen i poslovna žena.
| Foto: Instagram
S četiri milijuna pratitelja na Instagramu, nadmašila je čak i legendarnog Tigera Woodsa (3,7 milijuna).
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezino se bogatstvo procjenjuje na dva do tri milijuna dolara, a vjeruje se da po jednoj sponzoriranoj objavi zarađuje između 35 i 45 tisuća dolara.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
(*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Instagram
Foto Instagram