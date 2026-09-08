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NAJPOZNATIJA GOLFERICA

FOTO Paige otišla korak dalje: Golferica hrvatskih korijena na TV-u s nikad dubljim dekolteom

Paige Spiranac opet je zapalila mreže izazovnom kombinacijom, a pritom je otkriveno i da ima hrvatske korijene. Nekad gimnastičarka, danas milijunska golf zvijezda i meta podijeljenih reakcija, od sporta je stvorila pravo medijsko carstvo
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FOTO Paige otišla korak dalje: Golferica hrvatskih korijena na TV-u s nikad dubljim dekolteom
Paige Spiranac, najpoznatija svjetska golf influencerica i bivša profesionalka, ponovno je dospjela u središte medijske pozornosti, no ovoga puta razlog nije bio savršen udarac na terenu. | Foto: instagram
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Paige Spiranac, najpoznatija svjetska golf influencerica i bivša profesionalka, ponovno je dospjela u središte medijske pozornosti, no ovoga puta razlog nije bio savršen udarac na terenu. | Foto: instagram
Komentari 1

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