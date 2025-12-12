FOTO Paklena je za volanom, a tek kad skine gaćice i grudnjak

Christine Giampaoli Zonca, poznata kao Christine GZ, ostvarila je nevjerojatan uspjeh u svijetu relija. Odustala je od ekonomije zbog motosporta, izgradila vlastiti trkaći automobil i debitirala na reliju Dakar, postigavši izvanredno 13. mjesto
Christine Giampaoli Zonca (32), svijetu motosporta poznatija kao Christine GZ, talijansko-španjolska je reli i off-road vozačica čija životna priča zvuči kao scenarij za holivudski film.
Christine Giampaoli Zonca (32), svijetu motosporta poznatija kao Christine GZ, talijansko-španjolska je reli i off-road vozačica čija životna priča zvuči kao scenarij za holivudski film.
Rođena 22. srpnja 1993. u indijskom Pondicherryju, Christine je djetinjstvo provela kao nomad.
S roditeljima Talijanima, zaljubljenicima u putovanja, selila se svijetom, da bi se s osam godina skrasila u Milanu, a potom i na Kanarskim otocima.
Upravo je tamo, u prašnjavom krajoliku Španjolske, jedan prizor zauvijek promijenio njezin život.
Imala je samo devet godina kada je ugledala reli automobil, Toyotu Corollu, kako juri pustinjskim cestama.
Taj je trenutak zapalio iskru koja se pretvorila u nezaustavljivi plamen.
Odlučila je – postat će vozačica relija.
No, na putu do sna stajala je velika prepreka: njezini roditelji.
Smatrali su da su utrke nedostižan i neprikladan cilj, pogotovo za djevojčicu, i nisu joj pružili podršku.
No, Christine nije odustajala.
Njezina odlučnost bila je jača od svakog skepticizma.
Strast prema automobilima i mehanici vodila ju je kroz sve izazove.
Nakon završetka škole na Fuerteventuri, roditelji su je poslali u Englesku na studij ekonomije.
Christine je pristala, ali njezino srce bilo je drugdje.
Nakon samo deset dana, shvatila je da to nije njezin put.
Bez znanja roditelja, ispisala se s ekonomije i upisala inženjerstvo motosporta na Sveučilištu Birmingham City.
Po povratku na Kanarske otoke, napravila je sljedeći korak.
Otvorila je vlastitu radionicu i bacila se na posao.
Svojim je rukama izgradila prvi trkaći automobil, legendarni Golf MKII iz 1988. godine.
Ubrzo je uslijedila i njezina velika ljubav, Toyota Corolla iz 1989. koju je od milja nazvala "Lolla".
Bio je to početak jedne velike karijere.
Upornost se isplatila. Već 2014. godine ispisala je povijest osvojivši ukupno prvenstvo Kanarskih otoka.
Time je postala prva žena kojoj je to pošlo za rukom.
Dvije godine kasnije, 2016., postala je dio prve isključivo ženske ekipe na utrci Svjetskog prvenstva u reliju (WRC) u Kataloniji, gdje je osvojila i titulu u ženskoj kategoriji na Španjolskom prvenstvu u reliju na šljunku.
Njezina karijera ubrzo je prešla granice Europe.
Hrabro se okušala na nekim od najtežih svjetskih utrka, poput iscrpljujućeg Baja 1000 relija, gdje je završila na sjajnom 6. mjestu.
Nizala je nastupe na utrkama Baja 100, 500, Mint 400 i Sonora Rally, a 2020. je ostvarila fantastičan uspjeh osvojivši treće mjesto u ukupnom poretku na Andalucía Rallyju.
Njezin talent prepoznat je i u inovativnoj Extreme E seriji, gdje se natjecala za timove Xite Energy Racing, Veloce Racing i Carl Cox Motorsport, s kojim je stigla i do jednog postolja.
Vrhunac njezine dosadašnje karijere stigao je u siječnju 2024. godine.
Christine GZ ostvarila je svoj životni san i debitirala na najtežem reliju na svijetu, legendarnom Dakaru.
U svom prvom nastupu vozila je maestralno i završila kao treća među vozačicama te na izvanrednom 13. mjestu u iznimno konkurentnoj SSV kategoriji.
Osim što je vrhunska sportašica, Christine je i ambasadorica brenda Can-Am, promičući off-road avanture diljem svijeta.
Uz to, radi i kao voditeljica za DAZN, gdje stručno pokriva utrke Formule 1 i reli Dakar.
