FOTO Paklena je za volanom, a tek kad skine gaćice i grudnjak

Christine Giampaoli Zonca, poznata kao Christine GZ, ostvarila je nevjerojatan uspjeh u svijetu relija. Odustala je od ekonomije zbog motosporta, izgradila vlastiti trkaći automobil i debitirala na reliju Dakar, postigavši izvanredno 13. mjesto
Christine Giampaoli Zonca (32), svijetu motosporta poznatija kao Christine GZ, talijansko-španjolska je reli i off-road vozačica čija životna priča zvuči kao scenarij za holivudski film. | Foto: Instagram
