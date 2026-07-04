FOTO Paragvaj još nije ispao, ali njoj je sve ispalo na tribinama

Paragvaj je penalima izbacio Njemačku i čeka Francusku, a najvatrenija navijačica 'La Albirroje', Marisol Olmedo je tako strastveno slavila podvig da joj se dogodila nezgoda, ako se može nazvati nezgodom
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Ne miči ruke, pusti radost na slobodu, neki su od komentara
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Ne miči ruke, pusti radost na slobodu, neki su od komentara
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Marisol često plijeni pažnju provokativnim modnim kombinacijama
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Prikupila je veliki broj sljedbenika navijajući za Paragvaj
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Marisol je utakmicu pratila u pripijenom bodiju koji je isticao njezinu figuru. U zanosu slavlja nakon pobjedničkog jedanaesterca skočila je u zrak, a u trenutku euforije pokazala je više nego je htjela.
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