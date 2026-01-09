FOTO Pazi, prska! Nasljednica Dilette Leotte u providnoj bluzi bježala od vode, reakcija je hit

Prekrasna voditeljica Eleonora Incardona bježala je od prskalica koje su se upalile prije utakmice. To je podijelila na Instagramu i nasmijala pratitelje, a dobila je i pohvale za modnu kombinaciju
Eleonora Incardona, 35-godišnja Sicilijanka, postala je jedno od najprepoznatljivijih lica streaming servisa DAZN, a mnogi je već sada nazivaju legitimnom nasljednicom slavne Dilette Leotte.
Svojim radom, stilom i prisutnošću na društvenim mrežama, Incardona redefinira ulogu sportske novinarke u modernom medijskom svijetu.
Iako danas suvereno vlada travnjacima Serie A, put Eleonore Incardone do sportske slave bio je sve samo ne tipičan. Rođena 1991. godine u Chiaramonte Gulfiju, gradiću u provinciji Ragusa na Siciliji, prvotno je imala potpuno drugačije ambicije.
Nakon što je završila studij prava, sanjala je o karijeri sutkinje. Ipak, život je imao druge planove.
Prijelomni trenutak dogodio se 2010. godine kada se prijavila na natjecanje za Miss Italije. Iako nije pobijedila, to joj je iskustvo otvorilo vrata u svijet mode i televizije.
Pravi proboj u karijeri doživjela je prelaskom na DAZN, globalnu sportsku streaming platformu. Zanimljivo, njezin prvi veliki zadatak nije bio nogomet, već praćenje jedne od najprestižnijih biciklističkih utrka na svijetu, Giro d’Italia.
Ta se odluka pokazala kao pun pogodak. Eleonora je postala zaštitno lice prijenosa talijanske Serie A, javljajući se s kultnih stadiona poput milanskog San Sira i Juventusovog Allianz Stadiona.
Nikada se ne odričem svoje ženstvenosti, naprotiv, koristim je kao snagu. Kada se osjećate dobro u svojoj koži, spremni ste na sve - poručila je.
Kao i kod mnogih javnih osoba, njezin privatni život izaziva veliko zanimanje javnosti. Eleonora je u sretnoj vezi s talijanskim nogometnim reprezentativcem, Samueleom Riccijem.
Zanimljiv je i podatak da je prije Riccija bila zaručena za Mirka Manola, polubrata upravo Dilette Leotte, što je dodatno pojačalo medijske usporedbe dviju voditeljica.
Njezin profil mješavina je profesionalnih trenutaka s terena, glamuroznih modnih izdanja, putovanja i savjeta o zdravom životu.
