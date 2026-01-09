Obavijesti

MALA NEZGODA

FOTO Pazi, prska! Nasljednica Dilette Leotte u providnoj bluzi bježala od vode, reakcija je hit

Prekrasna voditeljica Eleonora Incardona bježala je od prskalica koje su se upalile prije utakmice. To je podijelila na Instagramu i nasmijala pratitelje, a dobila je i pohvale za modnu kombinaciju
Eleonora Incardona, 35-godišnja Sicilijanka, postala je jedno od najprepoznatljivijih lica streaming servisa DAZN, a mnogi je već sada nazivaju legitimnom nasljednicom slavne Dilette Leotte. | Foto: Instagram
