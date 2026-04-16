LENNART KARL U MODNIM VODAMA
FOTO PINK PANTHER, JESI TO TI? Pogledajte kombinaciju mladog Bayernovca: Očito baš voli rozu
Lennart Karl očito jako voli rozu boju. Mladi ofenzivac Bayerna propustio je zbog ozljede epsko četvrtfinale Lige prvaka u kojem su Bavarci nadigrali Real Madrid, ali se nakon zadnjeg sučeva zvižduka pridružio suigračima u proslavi. I svi su ga odmah primijetili. Nijemac je na teren stigao od glave do pete odjeven ekskluzivno u rozu boju. Njegov styling izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama, većina ga smatra urnebesnim, rijetki hvale njegov izričaj...