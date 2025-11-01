"VELIKO SRCE MALOM SRCU"
FOTO Plemenita gesta igrača Dinama: Akcija za najslabije
Igrači Dinama uoči derbija protiv Rijeke izašli su na teren s posebnim majicama. Udruga "Veliko srce malom srcu", u suradnji s Dinamovom zakladom "Nema predaje", pokrenula je humanitarnu akciju "Daruj otkucaj života". Cilj je prikupljanje 69.822,51 eura za kupnju medicinskih uređaja koji će unaprijediti dijagnostiku i skrb o djeci s prirođenim srčanim manama u Klinici za pedijatriju KBC-a Zagreb.
FOTO Nogometaši i Halloween: Kako su se maskirali Rakitić, Leo Messi, Ronaldo, Neymar...
Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu
FOTO Biste li to probali? Evo što jedu na stadionima po svijetu