"VELIKO SRCE MALOM SRCU" FOTO Plemenita gesta igrača Dinama: Akcija za najslabije

Igrači Dinama uoči derbija protiv Rijeke izašli su na teren s posebnim majicama. Udruga "Veliko srce malom srcu", u suradnji s Dinamovom zakladom "Nema predaje", pokrenula je humanitarnu akciju "Daruj otkucaj života". Cilj je prikupljanje 69.822,51 eura za kupnju medicinskih uređaja koji će unaprijediti dijagnostiku i skrb o djeci s prirođenim srčanim manama u Klinici za pedijatriju KBC-a Zagreb.