FOTO Pogledajte bijesnog Livaju

Hajduk se pobjedom protiv Slaven Belupa vratio na pobjedničke staze, ali i nakon takve utakmice vuku se repovi. Marko Livaja burno je reagirao na zamjenu u 77. minuti. Lupao je po pleksiglasu na klupi i odjurio u svlačionicu
Osim toga, hladno se rukovao s trenerom Gonzalom Garcijom koji je nakon utakmice rekao da je Livaja pokušavao, ali da se od njega uvijek puno očekuje
A Torcida je također imala svoj "šou". Uzvikivali su "Ubij Srbina" i "Za dom spremni", a na transparent napisali: "Mi smo bandu preko Drine u tri pi*** materine"
Bit će burno idućih dana na Poljudu...
