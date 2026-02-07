GALERIJA S POLJUDA FOTO Pogledajte bijesnog Livaju

Hajduk se pobjedom protiv Slaven Belupa vratio na pobjedničke staze, ali i nakon takve utakmice vuku se repovi. Marko Livaja burno je reagirao na zamjenu u 77. minuti. Lupao je po pleksiglasu na klupi i odjurio u svlačionicu