Obavijesti

Galerija

Komentari 2
GALERIJA S POLJUDA

FOTO Pogledajte bijesnog Livaju

Hajduk se pobjedom protiv Slaven Belupa vratio na pobjedničke staze, ali i nakon takve utakmice vuku se repovi. Marko Livaja burno je reagirao na zamjenu u 77. minuti. Lupao je po pleksiglasu na klupi i odjurio u svlačionicu
Split:Hajduk i Slaven Belupo sastali se na utakmici 21. kola SuperSport HNL-a
Hajduk se pobjedom protiv Slaven Belupa vratio na pobjedničke staze, ali i nakon takve utakmice vuku se repovi. Marko Livaja burno je reagirao na zamjenu u 77. minuti. Lupao je po pleksiglasu na klupi i odjurio u svlačionicu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/72
Hajduk se pobjedom protiv Slaven Belupa vratio na pobjedničke staze, ali i nakon takve utakmice vuku se repovi. Marko Livaja burno je reagirao na zamjenu u 77. minuti. Lupao je po pleksiglasu na klupi i odjurio u svlačionicu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026