FOTO Pogledajte kako izgleda stadion na kojem će Hrvatska loviti bodove i prolaz na SP-u

Hrvatska će u sklopu drugog kola skupine L igrati protiv Paname. Dvoboj će se igrati 24. lipnja u 01.00 sati po našem vremenu na stadionu BMO Field u Kanadi, odnosno u Torontu
BMO Field, koji će za vrijeme SP-a 2026. nositi ime Toronto Stadium, bit će poprište drugog dvoboja Hrvatske u skupini L protiv Paname. Smješten u kompleksu Exhibition Place u Torontu, na obali jezera Ontario, ovaj stadion ima bogatu povijest i spreman je dočekati najbolje svjetske nogometaše.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
BMO Field, koji će za vrijeme SP-a 2026. nositi ime Toronto Stadium, bit će poprište drugog dvoboja Hrvatske u skupini L protiv Paname. Smješten u kompleksu Exhibition Place u Torontu, na obali jezera Ontario, ovaj stadion ima bogatu povijest i spreman je dočekati najbolje svjetske nogometaše. |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
BMO Field, koji će za vrijeme SP-a 2026. nositi ime Toronto Stadium, bit će poprište drugog dvoboja Hrvatske u skupini L protiv Paname. Smješten u kompleksu Exhibition Place u Torontu, na obali jezera Ontario, ovaj stadion ima bogatu povijest i spreman je dočekati najbolje svjetske nogometaše.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Izgrađen na mjestu nekadašnjeg Exhibition stadiona, BMO Field otvoren je 2007. kao prvi kanadski stadion namijenjen isključivo nogometu. Projekt vrijedan 62,9 milijuna kanadskih dolara postao je dom novog MLS kluba, Toronto FC-a.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Svoje vatreno krštenje imao je kao glavni stadion Svjetskog prvenstva za igrače do 20 godina 2007. godine. U ranim godinama bio je predmet kritika zbog umjetne trave, no to se promijenilo 2010. kada je postavljen prirodni travnjak s modernim sustavom grijanja i drenaže.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Najveća preobrazba stadiona započela je 2014. godine dvofaznom ekspanzijom vrijednom oko 120 milijuna dolara. Cilj je bio podići BMO Field na razinu prestižnih europskih stadiona.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
U prvoj fazi dodano je 8.400 sjedala izgradnjom nove gornje etaže na istočnoj tribini, čime je kapacitet povećan s početnih 21.000 na otprilike 30.000 gledatelja.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
U drugoj fazi, dovršenoj 2016. godine, postavljen je krov koji natkriva većinu sjedala, značajno poboljšavajući udobnost za navijače. Ove preinake omogućile su i useljenje Toronto Argonautsa, kluba kanadskog nogometa, čime je BMO Field postao uistinu multifunkcionalan objekt.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Za potrebe Svjetskog prvenstva kapacitet će se privremeno povećati na 45.736 mjesta dodavanjem 17.000 montažnih sjedala.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Stadion će, u skladu s pravilima o korporativnim sponzorstvima, tijekom turnira nositi službeno ime "Toronto Stadium".
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
U sklopu renovacije uloženo je više od 100 milijuna dolara u nove VIP lože, videoekrane i zvučni sustav.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Svojevrsna generalna proba uspješno je odrađena u svibnju 2024. na utakmici Toronto FC - Inter Miami, kada je zabilježena rekordna posjećenost s više od 44.000 navijača.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
*uz korištenje AI-ja.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL