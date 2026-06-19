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U TORONTU

FOTO Pogledajte kako izgleda stadion na kojem će Hrvatska loviti bodove i prolaz na SP-u

Hrvatska će u sklopu drugog kola skupine L igrati protiv Paname. Dvoboj će se igrati 24. lipnja u 01.00 sati po našem vremenu na stadionu BMO Field u Kanadi, odnosno u Torontu
SP 2026 Toronto: Reprezentacija hrvatske će svoju utakmicu skupine L protiv Paname odigrati na kultnom stadionu BMO Field
BMO Field, koji će za vrijeme SP-a 2026. nositi ime Toronto Stadium, bit će poprište drugog dvoboja Hrvatske u skupini L protiv Paname. Smješten u kompleksu Exhibition Place u Torontu, na obali jezera Ontario, ovaj stadion ima bogatu povijest i spreman je dočekati najbolje svjetske nogometaše. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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BMO Field, koji će za vrijeme SP-a 2026. nositi ime Toronto Stadium, bit će poprište drugog dvoboja Hrvatske u skupini L protiv Paname. Smješten u kompleksu Exhibition Place u Torontu, na obali jezera Ontario, ovaj stadion ima bogatu povijest i spreman je dočekati najbolje svjetske nogometaše. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Komentari 1

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