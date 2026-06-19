FOTO Pogledajte kako izgleda stadion na kojem će Hrvatska loviti bodove i prolaz na SP-u

Svoje vatreno krštenje imao je kao glavni stadion Svjetskog prvenstva za igrače do 20 godina 2007. godine. U ranim godinama bio je predmet kritika zbog umjetne trave, no to se promijenilo 2010. kada je postavljen prirodni travnjak s modernim sustavom grijanja i drenaže. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL