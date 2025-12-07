FOTO Pogledajte kako je bilo na Božićnoj olimpijadi! Klince su oduševili rukometaši Zagreba

U velikoj dvorani Matice hrvatskih obrtnika održala se Božićna olimpijada za djecu. Uz pokroviteljstvo Kazališta tvornica lutaka, mališanima su se u igri, izazovima i natjecanjima pridružili i rukometaši RK Zagreb....
Program je spojio sport, igru i blagdansko raspoloženje u nezaboravno iskustvo za najmlađe članove obitelji.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto: Marko Seper/PIXSELL
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Igrači rukometnog kluba Zagreb su, baš kao i prošle godine, ponovno oduševili djecu na Božićnoj olimpijadi
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Rukometaši su, jednako kao i mališani, oduševljeni druženjem...
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
"Božićna olimpijada nije natjecanje u pobjedi — već slavlje zajedništva, igre i blagdanske topline.", poručuju organizatori...
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Predsjednik Obrtničke komore Zagreb, Antun Trojnar, prošle je godine naglasio kako sport i obrtništvo dijele iste vrijednosti: rad, upornost i zajedništvo. Mnogi obrtnici i sami su sportaši, a upravo ovakvi događaji pokazuju kako zajednica može biti primjer mladima.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
