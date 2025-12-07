Obavijesti

SPORT, IGRA I BLAGDANSKO RASPOLOŽENJE

FOTO Pogledajte kako je bilo na Božićnoj olimpijadi! Klince su oduševili rukometaši Zagreba

U velikoj dvorani Matice hrvatskih obrtnika održala se Božićna olimpijada za djecu. Uz pokroviteljstvo Kazališta tvornica lutaka, mališanima su se u igri, izazovima i natjecanjima pridružili i rukometaši RK Zagreb....
24SATA Zagreb: Božićne olimpijske igre održane su u Obrtičkoj komori
Program je spojio sport, igru i blagdansko raspoloženje u nezaboravno iskustvo za najmlađe članove obitelji. | Foto: Marko Seper/PIXSELL
1/34
Komentari 0

