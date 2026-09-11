FOTO Pogledajte kako je Zoran Milanović dočekao hrvatske sportaše s medaljama oko vrata

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je hrvatske sportašice i sportaše koji su na 20. Mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu ostvarili povijesni uspjeh osvojivši rekordnih 39 medalja
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Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je hrvatske sportašice i sportaše koji su na 20. Mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu ostvarili povijesni uspjeh osvojivši rekordnih 39 medalja, priopćili su u petak iz Ureda predsjednika.
| Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je hrvatske sportašice i sportaše koji su na 20. Mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu ostvarili povijesni uspjeh osvojivši rekordnih 39 medalja, priopćili su u petak iz Ureda predsjednika. |
Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je hrvatske sportašice i sportaše koji su na 20. Mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu ostvarili povijesni uspjeh osvojivši rekordnih 39 medalja, priopćili su u petak iz Ureda predsjednika.
| Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
Na prijamu u Uredu predsjednika Republike bili su osvajači zlatne medalje Nina Vuković, Sara Beram, Helena Vuković i Ivan Huklek, osvajači srebrne medalje Josipa Jurković, Goran Mahmutović, Ana Blažević, Vanesa Tot, Sofija Hinić, Josip Teskera, Ivan Šapina, Antonio Kamenjašević, Boran Berak, Anđelo Kvesić, Filip Pravdica, Marino Milićević i Miran Maričić te osvajači brončane medalje Sara Kolak, Matea Parlov Koštro, Nikola Miljenić, Luka Cvetko, Dora Bassi, Filip Strikinac, Vili Sivec, Ema Sgardelli, Marko Perković, Marko Golubić i Matija Gregurić.
| Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
Predsjednik Republike je sportašicama i sportašima čestitao „na sjajnim rezultatima“ te istaknuo: "Svi smo u tome zajedno, iste boje, ista nacija, isti narod, ista država, ali sport je i put svakoga od vas pojedinačno, vaših trenera i saveza koji su omogućili uvjete da se tako nešto ostvari. Međutim, na početku i na kraju uvijek si sam i zato čestitam svakome od vas pojedinačno. Vidim da je Hrvatska osvojila razmjerno puno medalja i ne mogu ne primijetiti da je raspon sportova u kojima nas predstavljate jako širok. I to je super."
| Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
"Osvojiti medalju u europskoj ili mediteranskoj konkurenciji ogromna je stvar", zaključio je predsjednik Milanović.
U sportaša okupljenima su se obratili boksačica Sara Beram, osvajačica zlatne medalje, i atletičar Filip Pravdica, osvajač srebrne medalje u skoku u dalj.
| Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
"Trener i ja ostvarili smo povijesni rezultat u boksu jer smo donijeli prvu zlatnu medalju na Mediteranskim igrama od neovisnosti. Iza svake medalje stoje odricanja, disciplina i nesigurnost“, izjavila je Beram te zahvalila na podršci i uputila čestitke svim kolegama sportašima, uključujući i one koji ovog puta nisu osvojili odličja, a Hrvatsku su predstavili u najboljem svjetlu.
| Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
"Snovi su mogući, a za njihovo ostvarenje zaslužni su i naši timovi, treneri i liječnici koji su nam pružali nevjerojatnu podršku. Naša najvažnija uloga je slika uzora koju stvaramo mladim sportašima. Ovaj poziv predsjednika velika je stepenica za dalje i pokazatelj da je državi stalo“, rekao je Filip Pravdica.
| Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
U ime Hrvatskog olimpijskog odbora obratio se v. d. glavnog tajnika Mihael Trkulja.
"Iznimno smo ponosni na uspjeh u Tarantu gdje su naši sportaši u 14 natjecateljskih dana osvojili čak 39 medalja, što je rekordan broj odličja u dosadašnjih devet nastupa Hrvatske na Mediteranskim igrama. Tim rezultatom potvrdili smo da hrvatski sport, unatoč veličini naše zemlje, ima snagu, kvalitetu i kontinuitet koji nas svrstavaju među najuspješnije sportske nacije“, izjavio je Trkulja, zahvalivši predsjedniku Milanoviću na prijamu i potpori hrvatskom sportu i sportašima.
| Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
Foto Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić