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POVIJESNI USPJEH

FOTO Pogledajte kako je Zoran Milanović dočekao hrvatske sportaše s medaljama oko vrata

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je hrvatske sportašice i sportaše koji su na 20. Mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu ostvarili povijesni uspjeh osvojivši rekordnih 39 medalja
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FOTO Pogledajte kako je Zoran Milanović dočekao hrvatske sportaše s medaljama oko vrata
Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je hrvatske sportašice i sportaše koji su na 20. Mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu ostvarili povijesni uspjeh osvojivši rekordnih 39 medalja, priopćili su u petak iz Ureda predsjednika. | Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
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Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je hrvatske sportašice i sportaše koji su na 20. Mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu ostvarili povijesni uspjeh osvojivši rekordnih 39 medalja, priopćili su u petak iz Ureda predsjednika. | Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić
Komentari 14

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