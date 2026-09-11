FOTO Pogledajte kako je Zoran Milanović dočekao hrvatske sportaše s medaljama oko vrata

Predsjednik Republike je sportašicama i sportašima čestitao „na sjajnim rezultatima“ te istaknuo: "Svi smo u tome zajedno, iste boje, ista nacija, isti narod, ista država, ali sport je i put svakoga od vas pojedinačno, vaših trenera i saveza koji su omogućili uvjete da se tako nešto ostvari. Međutim, na početku i na kraju uvijek si sam i zato čestitam svakome od vas pojedinačno. Vidim da je Hrvatska osvojila razmjerno puno medalja i ne mogu ne primijetiti da je raspon sportova u kojima nas predstavljate jako širok. I to je super." | Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Ana Marija Katić