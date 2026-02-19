Obavijesti

FOTO Pogledajte kako raste novi dom 'Vatrenih' u Gorici!

U travnju 2025. godine svečano je otvoreno gradilište kampa Hrvatskog nogometnog saveza, a nakon deset mjeseci intenzivnih radova vidljiv je veliki do sada odrađeni posao
Iznimno smo zadovoljni dosadašnjom dinamikom radova jer smo ispoštovali sve rokove koji su bili postavljeni. Bez obzira koliko često obiđem gradilište, uvijek se ugodno iznenadim napretkom koji je iz mjeseca u mjesec vidljiv golim okom. Uvjeren sam da će se istim tempom i nastaviti, kako bismo ispunili postavljeni cilj da do ljeta 2027. godine otvorimo toliko željeni kamp, rekao je Marijan Kustić. | Foto: Kamgrad
