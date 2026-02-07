Obavijesti

IMAMO MEDALJU!

FOTO Pogledajte ludo slavlje Hrvata u Ljubljani! Imamooooo prvu broncu u futsalu u povijesti

Hrvatska futsalska reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu. Nakon neviđene drame i raspucavanja, naši dečki su pobijedili Francuze i osvojili prvu medalju za futsal u povijesti
