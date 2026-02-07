FOTO Pogledajte ludo slavlje Hrvata u Ljubljani! Imamooooo prvu broncu u futsalu u povijesti

Hrvatska futsalska reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu. Nakon neviđene drame i raspucavanja, naši dečki su pobijedili Francuze i osvojili prvu medalju za futsal u povijesti
Hrvatska futsalska reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu. Nakon neviđene drame i raspucavanja, naši dečki su pobijedili Francuze i osvojili prvu medalju za futsal u povijesti
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Hrvatska futsalska reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu. Nakon neviđene drame i raspucavanja, naši dečki su pobijedili Francuze i osvojili prvu medalju za futsal u povijesti |
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Hrvatska futsalska reprezentacija osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu. Nakon neviđene drame i raspucavanja, naši dečki su pobijedili Francuze i osvojili prvu medalju za futsal u povijesti
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Francuzi su rano poveli, ali uslijedio je preokret naših i činilo se da će sve biti gotovo u 40 minuta
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Ipak, Francuzi su sedam sekundi prije kraja zabili za 5-5 i utakmica je otišla u raspucavanje
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
A tko je jači od Hrvata u penalima? Nitko! Zato su naši junaci osvojili brončanu medalju
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
I to pred tisućama naših navijača u Ljubljani
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL