'SKIMO' DEBITIRAO

FOTO Pogledajte novi olimpijski sport. Penju se po stepenicama, navlače skije pa jure nizbrdo!

Skimo osvaja Bormio! Olimpijska premijera, snježna oluja i povijesna zlata za Švicarsku i Španjolsku! Marianne Fatton i Oriol Cardona Coll zablistali, emocije pršte na sve strane
Brzi sprint uzbrdo na skijama, trčanje po stepenicama u pancericama i vratolomni spust do cilja. U takvim je uvjetima, usred snažne mećave u talijanskom Bormiju, ski mountaineering, ili skraćeno "skimo", doživio svoju dugo očekivanu olimpijsku premijeru. Unatoč neprestanim padalinama, navijači su ispunili tribine i stvorili sjajnu atmosferu na gotovo rasprodanom događaju, nestrpljivo iščekujući debi prvog novog zimskog olimpijskog sporta još od snowboarda 1998. godine. | Foto: Denis Balibouse
