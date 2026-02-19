FOTO Pogledajte novi olimpijski sport. Penju se po stepenicama, navlače skije pa jure nizbrdo!

Natjecatelji u sprintu suočavaju se s nevjerojatno zahtjevnom stazom koja traje tek oko tri minute, ali testira sve aspekte njihove vještine i izdržljivosti. Utrka počinje strmim usponom na skijama, pri čemu se koriste takozvane "kože" koje se lijepe na donju stranu skija kako bi se spriječilo proklizavanje. Nakon prvog dijela, sportaši moraju što brže skinuti skije, staviti ih na leđa u ruksak i trčati uzbrdo po dugačkim stepenicama. | Foto: Christian Hartmann