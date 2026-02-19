FOTO Pogledajte novi olimpijski sport. Penju se po stepenicama, navlače skije pa jure nizbrdo!

Skimo osvaja Bormio! Olimpijska premijera, snježna oluja i povijesna zlata za Švicarsku i Španjolsku! Marianne Fatton i Oriol Cardona Coll zablistali, emocije pršte na sve strane
Brzi sprint uzbrdo na skijama, trčanje po stepenicama u pancericama i vratolomni spust do cilja. U takvim je uvjetima, usred snažne mećave u talijanskom Bormiju, ski mountaineering, ili skraćeno "skimo", doživio svoju dugo očekivanu olimpijsku premijeru. Unatoč neprestanim padalinama, navijači su ispunili tribine i stvorili sjajnu atmosferu na gotovo rasprodanom događaju, nestrpljivo iščekujući debi prvog novog zimskog olimpijskog sporta još od snowboarda 1998. godine.
Natjecatelji u sprintu suočavaju se s nevjerojatno zahtjevnom stazom koja traje tek oko tri minute, ali testira sve aspekte njihove vještine i izdržljivosti. Utrka počinje strmim usponom na skijama, pri čemu se koriste takozvane "kože" koje se lijepe na donju stranu skija kako bi se spriječilo proklizavanje. Nakon prvog dijela, sportaši moraju što brže skinuti skije, staviti ih na leđa u ruksak i trčati uzbrdo po dugačkim stepenicama.
Nakon pješačkog dijela slijedi još jedan kratki uspon na skijama, a zatim ključni trenutak utrke – tranzicija na vrhu. Ondje moraju u jednom pokretu strgnuti "kože" sa skija i pripremiti se za spust. Upravo je ta tranzicija, slično kao u triatlonu, presudna za uspjeh. Pogreška od samo jedne sekunde može značiti gubitak medalje. Utrka završava brzim spustom kroz slalomska vrata do ciljne ravnine.
U ženskoj konkurenciji, povijest je ispisala Švicarka Marianne Fatton, koja je svojem naslovu svjetske prvakinje dodala i ono najvrjednije, olimpijsko zlato, s vremenom 2:59.77. Iscrpljena, ali presretna, nakon utrke je pala u snijeg.
- Ovo je čaroban dan. Ovo je povijest za naš sport i za nas sportaše, predivno je. Bila sam tako emotivna, pitala sam se jesam li stvarno uspjela? Bilo je nevjerojatno i potpuno sam iscrpljena - izjavila je prva olimpijska pobjednica.
Srebro je osvojila Francuskinja Emily Harrop, koja je slovila za glavnu favoritkinju, no upravo ju je pogreška u tranziciji stajala zlata. Broncom se okitila Španjolka Ana Alonso Rodriguez, koja je ostvarila podvig s obzirom na to da je nastupila s potrganim prednjim križnim ligamentom.
U muškoj utrci viđeno je još veće slavlje za Španjolsku. Oriol Cardona Coll dominantno je stigao do zlata, donijevši svojoj zemlji prvu zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama nakon čak 54 godine, još od Sappora 1972. Srebro je pripalo Nikiti Filippovu, koji se natjecao kao neutralni sportaš, dok je broncu osvojio Francuz Thibault Anselmet.
- Osjećaj je nevjerojatan. Mnogo puta sam sanjao o tome da budem ovdje i pobijedim. San se napokon ostvario - rekao je Cardona Coll.
