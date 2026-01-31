Obavijesti

PJEVALI I POGRDNE PJESME

FOTO Pogledajte poruku Torcide za uhićene u napadu na Delije

Gorica i Hajduk sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Incident se dogodio kod zračne luke u Tuzli prošlog tjedna, a u njemu su Torcidaši spremili zasjedu Delijama. U tučnjavi je sudjelovalo oko 200 ljudi, a gore su prošli pripadnici Delija kojih je nekoliko teže ozlijeđeno

Gorica je dočekala Hajduk u 20. kolu HNL-a, a goste iz Splita s tribina prati i velik broj navijača. Iskoristili su ovu priliku da podrže dio navijača koji je uhićen nakon napada na Delije. 

Incident se dogodio kod zračne luke u Tuzli prošlog tjedna, a u njemu su Torcidaši spremili zasjedu Delijama. U tučnjavi je sudjelovalo oko 200 ljudi, a gore su prošli pripadnici Delija kojih je nekoliko teže ozlijeđeno. 

"Suborci što žrtvuju slobodu, izdržite braćo, mi smo uz vas", napisala je Torcida na velikom transparentu, a onda i pjesmom "O Zvezdo zvezdana, ti ku*** je****, je*** te Velež, je**** te svi, a najviše Splićani" nastavila obračun sa srpskim klubom i njihovim navijačima. 

Osim toga, u jednom su trenutku gostujući navijači u Gorici počeli pjevati stih "To su splitske ustaše", a video možete pogledati OVDJE.

