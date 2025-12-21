Obavijesti

FOTO Pogledajte što rade Marko Livaja i ekipa na klupi Hajduka

Foto: screenshot/HRT

Livaja je ove sezone odigrao 15 utakmica za Splićane i zabio tri gola, uz tri asistencije. Ozljeda ga je udaljila od momčadi na više od mjesec dana, a nakon povratka s iste drugi su igrači ugrabili mjesto u napadu Hajduka

Hajduk je u dvoboj protiv Vukovara u 18. kolu HNL-a ušao bez Marka Livaje u prvih 11. Kapetan "bilih" već je neko vrijeme u pomalo drugom planu, a kamere su snimile Livaju i društvo na klupi dok traje utakmica. 

Foto: screenshot/HRT

Iako je Hajduk vodio, igrao odlično i imao igrača više, na klupi su lica poprilično ozbiljna. Livaja, Kalik i Melnjak s ozbiljnim izrazom lica gledaju utakmicu. 

