TEŠKA OZLJEDA

FOTO Pogledajte strašne scene i reakcije fanova nakon strašnog pada Amerikanke Lindsey Vonn

Legendarna Amerikanka Lindsey Vonn odlučila je nastupiti na Olimpijskim igrama unatoč potrganim ligamentima koljena, no nakon svega 15-ak sekundi vožnje, zakačila je vrata, došlo je do rotacije tijela i teškog pada
Alpine Skiing - Women's Downhill
Užasnuti navijači nisu mogli vjerovati čemu su svjedočili. Lindsey Vonn je doživjela teški pad i ostala nepomično ležati uz bolne krikove. | Foto: Aleksandra Szmigiel
