FOTO Pogledajte strašne scene i reakcije fanova nakon strašnog pada Amerikanke Lindsey Vonn

Legendarna Amerikanka Lindsey Vonn odlučila je nastupiti na Olimpijskim igrama unatoč potrganim ligamentima koljena, no nakon svega 15-ak sekundi vožnje, zakačila je vrata, došlo je do rotacije tijela i teškog pada
Užasnuti navijači nisu mogli vjerovati čemu su svjedočili. Lindsey Vonn je doživjela teški pad i ostala nepomično ležati uz bolne krikove.
| Foto: Aleksandra Szmigiel
Foto: Aleksandra Szmigiel
Foto Aleksandra Szmigiel
Olimpijska prvakinja iz 2010., sa startnim brojem 13, pala je na samom početku utrke spusta, a uz bolne krikove ostala je ležati na tlu prije nego što joj je medicinsko osoblje pružilo pomoć. Evakuirana je helikopterom u bolnicu.
Samo devet dana nakon teške ozljede koljena koja bi za većinu sportaša značila kraj sezone, Vonn je odradila prvi službeni trening spusta za Zimske olimpijske igre 2026. u Cortini d'Ampezzo.
Na treningu je sve bilo u redu i izjavila je da se osjeća spremno za natjecateljski spust, ali onda je na nedjeljnoj utrci doživjela stravičan pad.
Foto Leonhard Foeger
Vrlo je izgledno kako nakon ovakve ozljede Amerikanka neće nastaviti karijeru.
