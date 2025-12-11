Obavijesti

Komentari 5
FOTO Pogledajte sva lica Marija Kovačevića u porazu od Betisa

Dinamo je izgubio od Betisa 1-3 u 6. kolu Europske lige i nastavio s nizom negativnih rezultata u natjecanju. Mario Kovačević nije mogao biti zadovoljan prezentacijom momčadi, a u nekoliko je navrata na klupi prekrio lice u razočaranju
Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige
Dinamo je izgubio od Betisa 1-3 u 6. kolu Europske lige i nastavio s nizom negativnih rezultata u natjecanju. Mario Kovačević nije mogao biti zadovoljan prezentacijom momčadi, a u nekoliko je navrata na klupi prekrio lice u razočaranju | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
