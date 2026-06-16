FOTO Portugalski čarobnjak ljubi zanosnu makeneku Ines: 'Tako sam ponosna na njega...'

Ines Degener Tomaz rođena je 24. lipnja 1998. godine u Lisabonu, u istom gradu u kojem je odrastao i njezin suprug. Nakon završetka školovanja u portugalskoj prijestolnici, posvetila se karijeri u modnoj industriji. Ubrzo je potpisala ugovor s uglednom portugalskom agencijom NXT Management, što je njezinoj karijeri dalo značajan zamah i pozicioniralo je kao traženo lice u svijetu mode. | Foto: I. Degener Tomaz/Instagram