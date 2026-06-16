FOTO Portugalski čarobnjak ljubi zanosnu makeneku Ines: 'Tako sam ponosna na njega...'

Sjajni portugalski veznjak Bernardo Silva u braku je sa zanosnom Ines. Par obožava putovanja, druženje na plažama... Ines je velika podrška Bernardu na utakmicama. "Predivno je vidjeti koliko ga navijači vole, a čuti ih kako pjevaju njegovu pjesmu čini me tako ponosnom" kazala je svojevremeno.
Ljubavna priča portugalske zvijezde Bernarda Silve i modela Ines Degener Tomaz ističe se kao primjer sklada, podrške i zajedničkog rasta.
| Foto: I. Degener Tomaz/Instagram
Ljubavna priča portugalske zvijezde Bernarda Silve i modela Ines Degener Tomaz ističe se kao primjer sklada, podrške i zajedničkog rasta.
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Foto: I. Degener Tomaz/Instagram
Ljubavna priča portugalske zvijezde Bernarda Silve i modela Ines Degener Tomaz ističe se kao primjer sklada, podrške i zajedničkog rasta.
| Foto: I. Degener Tomaz/Instagram
Ines Degener Tomaz rođena je 24. lipnja 1998. godine u Lisabonu, u istom gradu u kojem je odrastao i njezin suprug. Nakon završetka školovanja u portugalskoj prijestolnici, posvetila se karijeri u modnoj industriji. Ubrzo je potpisala ugovor s uglednom portugalskom agencijom NXT Management, što je njezinoj karijeri dalo značajan zamah i pozicioniralo je kao traženo lice u svijetu mode.
| Foto: I. Degener Tomaz/Instagram
Na svom Instagram profilu, gdje je prati više od 210.000 ljudi, Ines ne dijeli samo trenutke iz profesionalnog i obiteljskog života, već aktivno promovira brendove koji su prijateljski nastrojeni prema okolišu.
| Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION
Sudbonosni susret Bernarda i Ines dogodio se neposredno prije globalnog zatvaranja uzrokovanog pandemijom koronavirusa. Njihova veza službeno je potvrđena u svibnju 2020. godine, a upravo je period izolacije odigrao ključnu ulogu u jačanju njihovog odnosa. Vrijeme su proveli zajedno s prijateljima u velikoj kući nedaleko od Lisabona, daleko od očiju javnosti, što im je omogućilo da se povežu na dubljoj razini.
| Foto: I. Degener Tomaz/Instagram
Nakon dvije godine veze, u svibnju 2022., nedugo nakon što je Silva s Manchester Cityjem osvojio naslov prvaka Premier lige, par je objavio zaruke. Ines je tada na Instagramu podijelila fotografiju uz emotivnu poruku: “Zauvijek DA. Moja beskrajna ljubavi.”
| Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION
Prvog srpnja 2023. godine, Bernardo i Ines izrekli su sudbonosno "da" na raskošnoj ceremoniji održanoj u idiličnoj vinskoj regiji Douro u Portugalu. Vjenčanje je organizirano na imanju Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, a prisustvovalo je 250 gostiju, uključujući članove obitelji, prijatelje i brojne Silvine suigrače.
| Foto: I. Degener Tomaz/Instagram
"Ovo je bila najbolja godina mog života. Od osvajanja Lige prvaka do vjenčanja s mojom nevjestom i skorog rođenja našeg prvog djeteta, ovo je definitivno godina za pamćenje. Brak s Ines i postajanje ocem znače mi puno više od profesionalnog života", izjavio je tada nogometaš za magazin HELLO!.
| Foto: Eamonn and James Clarke
Njihova obiteljska sreća okrunjena je 29. kolovoza 2023., kada je na svijet stigla njihova kći Carlota. Nedavno su objavili i da očekuju drugo dijete.
| Foto: I. Degener Tomaz/Instagram
Ines je velika podrška Bernardu na utakmicama. "Predivno je vidjeti koliko ga navijači vole, a čuti ih kako pjevaju njegovu pjesmu čini me tako ponosnom" kazala je svojevremeno.
| Foto: I. Degener Tomaz/Instagram
Foto I. Degener Tomaz/Instagram
Foto I. Degener Tomaz/Instagram
Foto I. Degener Tomaz/Instagram
Foto I. Degener Tomaz/Instagram
Foto I. Degener Tomaz/Instagram
Foto I. Degener Tomaz/Instagram
Foto I. Degener Tomaz/Instagram
Foto Eamonn and James Clarke
Foto I. Degener Tomaz/Instagram
Foto I. Degener Tomaz/Instagram
Foto I. Degener Tomaz/Instagram
Foto I. Degener Tomaz/Instagram
Foto I. Degener Tomaz/Instagram
Foto Nick Potts/PRESS ASSOCIATION
Foto I. Degener Tomaz/Instagram