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ZANOSNA WAGS-ICA

FOTO Portugalski čarobnjak ljubi zanosnu makeneku Ines: 'Tako sam ponosna na njega...'

Sjajni portugalski veznjak Bernardo Silva u braku je sa zanosnom Ines. Par obožava putovanja, druženje na plažama... Ines je velika podrška Bernardu na utakmicama. "Predivno je vidjeti koliko ga navijači vole, a čuti ih kako pjevaju njegovu pjesmu čini me tako ponosnom" kazala je svojevremeno.
FOTO Portugalski čarobnjak ljubi zanosnu makeneku Ines: 'Tako sam ponosna na njega...'
Ljubavna priča portugalske zvijezde Bernarda Silve i modela Ines Degener Tomaz ističe se kao primjer sklada, podrške i zajedničkog rasta. | Foto: I. Degener Tomaz/Instagram
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Ljubavna priča portugalske zvijezde Bernarda Silve i modela Ines Degener Tomaz ističe se kao primjer sklada, podrške i zajedničkog rasta. | Foto: I. Degener Tomaz/Instagram
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