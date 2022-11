FOTO Livaja je na nozi tetovirao posebnu poruku: 'Bog ima plan'

Ima mjesta za novu tetovažu, ali neću tetovirati trofej Kupa, ostavit ću mjesta za dogodine i prvenstvo, nasmijao se Marko Livaja (29) u svibnju ove godine uoči finala Hajduka i Rijeke na Poljudu.

Najbolji igrač "bilih" prometnuo se u jednog od junaka pobjede hrvatske nogometne reprezentacije protiv Kanade (4-1) na Svjetskom prvenstvu u Katru. Zabio je krasan gol za preokret krajem prvog poluvremena.

Izbornik Zlatko Dalić zamijenio ga je u 70. minuti i u igru uveo Brunu Petkovića, a u fokusu je tad bila natkoljenica njegove lijeve noge, gdje ima istetoviranu posebnu poruku vjerskog sadržaja:

"Bog ima plan za tebe i u to ne sumnjaj, i ono što ti je On naumio neće ti izmaknuti iz ruke. Ako nešto izmakne, znači da nije za tebe. Bar ne u ovom trenutku. Što ti je činiti? Vjeruj... I vidjet ćeš, sve se okrene nezamislivo bolje nego si ti želio i planirao. I ne zaboravi - zahvali na svemu jer sve je za tvoje dobro. I udarci - oni odgajaju! Suze - one pročišćuju! Padovi - da ih nije, kako bi prepoznao let...", stoji u tekstu tetovaže.

Marko je jednom prilikom otkrio kako ima 110 tetovaža na tijelu. Na leđima su mu simboli Splita i Dalmacije, Dioklecijanova palača, sveti Duje, tri lava. Na leđima je i Alex, glavni lik filma "Paklena naranča" Stanleya Kubricka.

Livaja je tetovirao i imena, tako na stražnjem dijelu vrata stoji ono brata Mirka, a na donjem dijelu trbuha kćerkice Elizabet. Dao si je ispisati i ime Franko, a ima i nekoliko natpisa na prsima, crtež usanaa, ruže, žensko lice, bokser za šaku, a a na lijevoj šaci piše "Love".

Marko je debitirao za reprezentaciju pod Dalićem u prijateljskoj utakmici protiv Portugala 2018. (1-1), a nakon četiri nastupa te jeseni nestao je s radara na tri godine. Zabio je Sloveniji i Cipru u kvalifikacijama za SP i Austriji u Ligi nacija. Na popisu se našla i Kanada, a gol je imao emotivnu posvetu.

- Posvećujem ga pokojnom ocu. Kad si dite, kad počneš igrati nogomet, maštaš o ovome. Dosta sam bio vezan za oca, sigurno je bilo teško. Ali ti trenuci događaju se u životu i jednostavno vas ojačaju da idete dalje - rekao je Livaja.

