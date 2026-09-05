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FOTO Posljednji ispraćaj dragog Ivana Gudelja: Stigli su Boban, Srebrić, Mlinarić, Štimac...

Prema posljednjem počivalištu ispraćen je uz pjesmu 'Moj lipi anđele', a od dragog čovjeka oprostili su se brojni bivši nogometaši
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Zmijavci: Posljednji ispraćaj Ivana Gudelja
Na groblju u Zmijavcima u subotu je sahranjen legendarni Ivan Gudelj. Prema posljednjem počivalištu je ispraćen uz pjesmu 'Moj lipi anđele'. Od dragog čovjeka oprostili su se brojni bivši nogometaši. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Na groblju u Zmijavcima u subotu je sahranjen legendarni Ivan Gudelj. Prema posljednjem počivalištu je ispraćen uz pjesmu 'Moj lipi anđele'. Od dragog čovjeka oprostili su se brojni bivši nogometaši. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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