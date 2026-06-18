FOTO POVIJESNI TRENUTAK! Tri dame sude utakmicu Svjetskog prvenstva: 'Presretna sam...'
Amerikanka Tori Penso postala je tek druga žena u povijesti koja sudi utakmicu muškog Svjetskog prvenstva, ali ovaj put ide korak dalje. Uz nju su na linijama Brooke Mayo i Kathryn Nesbitt – njih tri čine prvu potpuno žensku sudačku trojku na muškom Mundijalu.
Amerikanka Tori Penso postala je tek druga žena u povijesti koja sudi utakmicu muškog Svjetskog prvenstva, ali ovog puta sve ide korak dalje. Uz nju su na linijama Brooke Mayo i Kathryn Nesbitt – njih tri čine prvu potpuno žensku sudačku trojku na muškom Mundijalu.
| Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS