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DAME NASTUPAJU

FOTO POVIJESNI TRENUTAK! Tri dame sude utakmicu Svjetskog prvenstva: 'Presretna sam...'

Amerikanka Tori Penso postala je tek druga žena u povijesti koja sudi utakmicu muškog Svjetskog prvenstva, ali ovaj put ide korak dalje. Uz nju su na linijama Brooke Mayo i Kathryn Nesbitt – njih tri čine prvu potpuno žensku sudačku trojku na muškom Mundijalu.
FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v South Africa
Amerikanka Tori Penso postala je tek druga žena u povijesti koja sudi utakmicu muškog Svjetskog prvenstva, ali ovog puta sve ide korak dalje. Uz nju su na linijama Brooke Mayo i Kathryn Nesbitt – njih tri čine prvu potpuno žensku sudačku trojku na muškom Mundijalu. | Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS
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Amerikanka Tori Penso postala je tek druga žena u povijesti koja sudi utakmicu muškog Svjetskog prvenstva, ali ovog puta sve ide korak dalje. Uz nju su na linijama Brooke Mayo i Kathryn Nesbitt – njih tri čine prvu potpuno žensku sudačku trojku na muškom Mundijalu. | Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS
Komentari 1

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