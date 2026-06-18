FOTO POVIJESNI TRENUTAK! Tri dame sude utakmicu Svjetskog prvenstva: 'Presretna sam...'

"Kad sam 2023. shvatila da imamo realnu šansu izboriti se za Svjetsko prvenstvo, sve sam podredila tome. Sudila sam što više utakmica, trenirala još jače... Kad smo saznali da smo izabrani, bila sam presretna i uzbuđena što ću predstavljati američki nogomet", kazala je ponosna Mayo... | Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS