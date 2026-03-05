FOTO Poznate face stigle u novu bjelovarsku Dvoranu europskih prvaka podržati 'kraljice šoka'

Na tribinama Dvorane europskih prvaka bile su i ozlijeđene reprezentativke Mia Brkić, Josipa Mamić i Kristina Prkačin, koje su s ostatkom publike bodrile suigračice u još jednoj kvalifikacijskoj utakmici
Hrvatska ženska rukometna reprezentacija izgubila je od Francuske 30-19 u kvalifikacijskoj utakmici 3. kola za EHF EURO 2026, koja se u četvrtak igrala u rasprodanoj Dvorani europskih prvaka u Bjelovaru.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Hrvatska ženska rukometna reprezentacija izgubila je od Francuske 30-19 u kvalifikacijskoj utakmici 3. kola za EHF EURO 2026, koja se u četvrtak igrala u rasprodanoj Dvorani europskih prvaka u Bjelovaru. |
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Hrvatska ženska rukometna reprezentacija izgubila je od Francuske 30-19 u kvalifikacijskoj utakmici 3. kola za EHF EURO 2026, koja se u četvrtak igrala u rasprodanoj Dvorani europskih prvaka u Bjelovaru.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Jozo Cabraja / kolektiff
Foto Jozo Cabraja / kolektiff
Foto Jozo Cabraja / kolektiff
Foto Jozo Cabraja / kolektiff
Najefikasnija u hrvatskim redovima bila je Milosavljević s osam pogodaka.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Jozo Cabraja / kolektiff
Foto Jozo Cabraja / kolektiff
Foto Jozo Cabraja / kolektiff
Bjelovar je prvi put od hrvatske samostalnosti ugostio žensku rukometnu reprezentaciju u službenoj utakmici, a susret je odigran u potpuno obnovljenoj Dvorani europskih prvaka.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
U obnovu dvorane uloženo je gotovo četiri milijuna eura, a radovi su završeni neposredno uoči dolaska reprezentacija.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Jozo Cabraja / kolektiff
Gradonačelnik Dario Hrebak dan ranije na konferenciji za medije istaknuo je da su radnici uspjeli završiti sve radove u posljednji trenutak, pritom ne ometajući trening hrvatske reprezentacije.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
- Grad Bjelovar počeo je s pripremama za izgradnju nove rukometne arene koja će imati više od 4000 mjesta. Grad rukometa to zaslužuje - poručio je Hrebak i dodao da grad trenutačno u sportsku infrastrukturu ulaže više od 100 milijuna eura.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Direktor marketinga Hrvatskog rukometnog saveza Silvijo Njirić objasnio je da je domaćinstvo Bjelovaru prvotno bilo planirano za travanj, ali su na inicijativu gradonačelnika odlučili utakmicu odigrati već u ožujku kako bi je publika mogla gledati u obnovljenoj dvorani.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Iako rezultat nije bio na strani Hrvatske, publika je stvorila odličnu atmosferu i pokazala da Bjelovar zna prirediti sjajnu dobrodošlicu “kraljicama šoka”.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Gromoglasno navijanje i ritam bubnjeva tijekom cijele utakmice davali su dodatni poticaj hrvatskim rukometašicama.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
U VIP loži utakmicu su pratili predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak te proslavljeni hrvatski golman Vlado Šola.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Među uzvanicima su bili i legendarni rukometaši Bjelovara iz slavne 1972. godine kada je klub osvojio Ligu prvaka.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL