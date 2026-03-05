Obavijesti

FOTO Poznate face stigle u novu bjelovarsku Dvoranu europskih prvaka podržati 'kraljice šoka'

Na tribinama Dvorane europskih prvaka bile su i ozlijeđene reprezentativke Mia Brkić, Josipa Mamić i Kristina Prkačin, koje su s ostatkom publike bodrile suigračice u još jednoj kvalifikacijskoj utakmici
Bjelovar: Kvalifikacijska utakmica za EURO, Hrvatska - Francuska
Hrvatska ženska rukometna reprezentacija izgubila je od Francuske 30-19 u kvalifikacijskoj utakmici 3. kola za EHF EURO 2026, koja se u četvrtak igrala u rasprodanoj Dvorani europskih prvaka u Bjelovaru. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
