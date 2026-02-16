FOTO Poznati na NBA all staru: Kraljevski par privukao poglede

Princ Harry i njegova supruga Meghan Markle iz prvog su reda u društvu pjevačice Queen Latifah gledali košarkaški spektakl NBA all staru u Inglewoodu u Kaliforniji. Došli su i bivši američki predsjednik Barack Obama sa suprugom Michelle, kao i redatelj Spike Lee
Revijalnu utakmicu između američkih i svjetskih zvijezda u Inglewoodu u Kaliforniji i pobjedu domaćina nisu propustili Meghan Markle sa suprugom, britanskim princom Harryjem.
| Foto: REUTERS/PIXSELL
Bivši američki predsjednik Barack Obama dobio je veliki pljesak Intuit Domea.
S Meghan i Harryjem uz parket je sjedila i poznata pjevačica Queen Latifah.
Barack Obama u društvu supruge Michelle, nekadašnje prve dame SAD-a.
Glumac i redatelj Spike Lee, inače veliki obožavatelj New York Knicksa.
| Foto: Kirby Lee
Pjevač Ludacris u društvu košarkaša Dwyanea Wadea.
