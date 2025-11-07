Obavijesti

SVAKA ČAST

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Predivna gesta igrača Vukovara: Ivanu Šćepini (19) poklonili personalizirani dres
2
Foto: HNK Vukovar/Facebook

"Njegova snaga, osmijeh i ljubav prema nogometu podsjetili su nas da ovaj sport donosi svjetlo i u one najteže trenutke. Veliko hvala našem igraču golemog srca Viti Čaiću, koji je pokrenuo ovu predivnu inicijativu", napisali su u objavi

Veličina nogometnog kluba ne ogleda se samo u rezultatima, već i u potezima i gestama izvan terena. Vukovar 1991 još je jednom pokazao o kakvom se klubu radi potezom nakon utakmice u Gorici (1-1). 

Naime, Vukovarci su se nakon utakmice podružili s Ivanom Šćepinom (19), dečkom čija je priča dirnula cijelu Hrvatsku. 

"Njegova snaga, osmijeh i ljubav prema nogometu podsjetili su nas da ovaj sport donosi svjetlo i u one najteže trenutke. Veliko hvala našem igraču golemog srca Viti Čaiću, koji je pokrenuo ovu predivnu inicijativu i pobrinuo se da Ivan kući ode s potpisanim personaliziranim dresom našeg kluba", napisao je klub u objavi na društvenim mrežama, uz fotografije igrača s Ivanom. 

Foto: HNK Vukovar/Facebook

Podsjetimo, Ivana je zadesila nesreća u kojoj je, tijekom igranja nogometa s prijateljem, pao s krova i pretrpio tešku ozljedu glave. Morao je na operaciju, a njegova priča potresla je čitavu zemlju i njegov klub Kurilovec. 

Nesreća se dogodila u lipnju 2024., kada je igrao nogomet s prijateljem u dvorištu. Kad im je lopta pala na krov kuće i gore "zapela", oba su se popela po nju. Prijatelj je dobro doskočio i odmah stao na noge, a Ivan je teško pao na glavu te pretrpio ozljede zbog kojih je završio u bolnici, na hitnoj operaciji, u takvom stanju da liječnici roditeljima nisu mogli reći hoće li preživjeti.

Kad mu se stanje stabiliziralo, ostao je s oduzetom lijevom stranom tijela, nije govorio i nije se mogao kretati, pa su ga otpustili iz bolnice u Krapinske toplice, uz mnogo sumnji u to hoće li ikad moći samostalno hodati i govoriti. Bilo je to samo mjesec dana nakon njegova 18. rođendana, koji je tek trebao proslaviti s društvom na maturalcu.

Uz puno rada i truda, progovorio je u studenom prošle godine i napravio prve korake te pokazao da je snažnog i nesalomljivog karaktera! Njegova priča ujedinila je čitavu Hrvatsku, a podršku su mu pružili i mnogi reprezentativci poput Luke Modrića, Andreja Kramarića, Ante Budimira, ali podrška su i suigrači iz Kurilovca te prijatelji iz škole. 

