FOTO Predsjednik Hajduka Bilić poklonio dres navijaču, Kustić i Dalić gledali futsal Ligu prvaka

Dalić i Kustić u Makarskoj prate futsal Ligu prvaka! Uz Hajdukove face, izbornik i predsjednik HNS-a gledali su susret između Novog Vremena i Prištine
Susret u Makarskoj pratila je i delegacija Hajduka, predvođena predsjednikom Ivanom Bilićem.
Predsjednik Hajduka razveselio je jednog gledatelja kojem je poklonio dres splitskog kluba.
Uz Bilića, na utakmici su bili šef omladinskog pogona Miše Krstićević, Vik Lalić te Roko Pezelj.
Dalić i Kustić ranije su posjetili i radove na gradilištu budućeg kampa HNS-a u Velikoj Gorici, a Kustić je bio vrlo zadovoljan kako napreduju radovi
A izbornika čekaju dvije preostale utakmice kvalifikacija za SP 2026. protiv Farskih Otoka 14. studenog i Crne Gore tri dana kasnije
