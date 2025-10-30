Obavijesti

SPEKTAKL U DALMACIJI

FOTO Predsjednik Hajduka Bilić poklonio dres navijaču, Kustić i Dalić gledali futsal Ligu prvaka

Dalić i Kustić u Makarskoj prate futsal Ligu prvaka! Uz Hajdukove face, izbornik i predsjednik HNS-a gledali su susret između Novog Vremena i Prištine
Makarska: Poznati na utakmici UEFA Futsal Lige prvaka, Novo Vrijeme - Priština
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić i predsjednik HNS-a, Marijan Kustić, gledali su utakmicu futsal Lige prvaka u Makarskoj između Novog Vremena i Prištine 01. | Foto: Matko Begovic/PIXSELL
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić i predsjednik HNS-a, Marijan Kustić, gledali su utakmicu futsal Lige prvaka u Makarskoj između Novog Vremena i Prištine 01. | Foto: Matko Begovic/PIXSELL
