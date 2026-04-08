FOTO Predsjednik Milanović primio je brončane futsalaše

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u srijedu je primio igrače i članove stručnog stožera hrvatske futsalske reprezentacije koja je na nedavnom Europskom prvenstvu u Latviji, Litvi i Sloveniji osvojila brončanu medalju
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Prva je to medalja za Hrvatsku u povijesti futsala
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
- Čestitam na velikom uspjehu i siguran sam da će ih biti još! Vaša natjecanja, rezultate, pobjede i poraze ćemo pratiti i navijati za vas i kada ne budete pobjeđivali - poručio je predsjednik Republike Zoran Milanović igračima hrvatske futsalske reprezentacije, članovima stručnog stožera te izaslanstvu Hrvatskog nogometnog saveza
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Predsjednik Milanović podsjetio je i na dugu tradiciju i popularnost futsala, odnosno malog nogometa u Hrvatskoj.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
- Riječ futsal prije nije postojala, to se zvalo mali nogomet, ali nije saživio zbog pridjeva mali, deminutiva koji umanjuje u izražaju vrijednost nogometa. Ali, futsal je u stvari nogomet, po svemu je nogomet osim po dimenzijama i nekim sitnim detaljima
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Futsal je već nekoliko sezona najgledaniji dvoranski sport u Hrvatskoj i osvojena medalja je prvo seniorsko odličje u povijesti hrvatskog futsala. Najbolji rezultat hrvatske reprezentacije dosad je bilo četvrto mjesto na Europskom prvenstvu 2012. godine, koje je održano u Zagrebu i Splitu
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Kapetan reprezentacije Franco Jelovčić u obraćanju je izrazio nadu da će ova generacija nastaviti nizati dobre rezultate i osvajati medalje, a izbornik Marinko Mavrović zahvalio je stručnom stožeru, igračima i Hrvatskom nogometnom savezu na ostvarenim rezultatima. U obraćanju je posebno zahvalio i navijačima "koji su ispunili dvoranu" i bili "velika podrška"
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
- Drago nam je da smo ih razveselili i nadam se da ćemo ih tako i dalje veseliti - dodao je izbornik
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić rekao je da je ova medalja pokazatelj dugoročnog, kontinuiranog i dobrog rada te znatno većih ulaganja kada su u pitanju igrači futsala
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Osim kapetana Franca Jelovčića, u Uredu predsjednika Republike bili su i ostali hrvatski reprezentavci Ante Piplica, Nikola Gudasić, Duje Kustura, Niko Vukmir, Marko Kuraja, Kristian Čekol, Antonio Sekulić, Jakov Hrstić, Josip Jurlina, David Mataja, Vitor Hugo de Lima da Silva i Nikola Čizmić
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Osim izbornika Marinka Mavrovića, stručni stožer su predstavljali koordinator futsalskih reprezentacija HNS-a Boris Durlen, pomoćnik izbornika Kujtim Morina, 'team manager' futsalskih reprezentacija HNS-a Hrvoje Hrkač te članovi Duško Martinac, Mario Modrušan, Kristian Šoštar, Martin Nonković, Matija Lovreković, Antonio Čajo, Dario Žgrablić, Marko Cvijanović, Romeo Čizmešija, Marin Marušić, Mario Horvat i Ivo Zoković
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Uz predsjednika Marijana Kustića u izaslanstvu HNS-a bili su zamjenica glavnog tajnika Iva Olivari, dopredsjednik Ile Topuzović i tehnički direktor hrvatske nogometne reprezentacije Stipe Pletikosa
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
