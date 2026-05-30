S MATURALNE U SMRT Policija objavila detalje smrti mladog nogometaša. Vozač je bio pijan

Piše Josip Tolić,
Tragedija je potresla Karlovac: Maturant Matija (19) poginuo je nakon maturalne večeri. Vozač je pijan udario u stup, jedna djevojka teško ozlijeđena. Njegov je klub odlučio održati turnir

Karlovački kraj oplakuje pogibiju maturanta Matije Vranića (19), nogometaša koji je igrao juniorski i seniorski nogomet za niželigaša Dugu Resu, nakon vlastite maturalne večeri. Policija je u subotu objavila detalje stravične prometne nesreće u mjestu Gornja Reka kraj Jastrebarskog kojoj je sudjelovalo četvero maturanata.

Matija je bio putnik u Volkswagen Golfu čiji je vozač, također 19-godišnjak, vozio pijan. On je oko 2.15 ujutro u Ulici Gornja Reka u smjeru jugoistoka, nedaleko od dvorane u kojoj su slavili kraj srednjoškolskog obrazovanja, zbog prevelike brzine izletio s ceste i udario u betonski stup, a potom se zaustavio u kanalu za oborinske vode. Izmjerili su mu 1,24 promila alkohola u krvi.

Nogometaš je preminuo, a u autu su s njima bile još dvije 19-godišnjakinje, od kojih je jedna teže ozlijeđena i liječi se na zagrebačkom Rebru, a druga lakše ozlijeđena u KBC-u Sestre milosrdnice.

Desna strana automobila je potpuno uništena, a vozač je prošao s lakšim ozljedama. Uhitili su ga i protiv njega podnijeli kaznenu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici zbog sumnje na kazneno djelo izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz članka 227. Kaznenog zakona. Predali su ga pritvorskom nadzorniku, a prijeti mu od jedne do osam godina zatvora.

Matija je bio maturant prve generacije logističara u Srednjoj školi Jastrebarsko, iz koje su shrvani poručili: "Najtužniji dan u našoj školi je danas. Opraštamo se od našeg Matije Vranića uz molitve i suze. Mladost koja je trebala zasjati u punom sjaju, prekinuta je u najmračnijem trenutku noći. Neka te čuvaju anđeli. Izražavamo najiskreniju sućut obitelji."

Gradonačelnik Jastrebarskog Zvonimir Novosel izrazio je sućut obitelji, prijateljima, učenicima, profesorima i djelatnicima škole te poručio kako je gubitak mladog života u jednoj od najvažnijih večeri odrastanja duboko potresao cijelu zajednicu.

U subotu i nedjelju u Dugoj Reci održat će se turnir za djecu do 9 i 11 godina, iz kluba su objasnili zašto ga neće otkazati.

"U ovim trenucima je vrlo teško napisati bilo što smisleno, a da ne zvuči šablonski ili otrcano. Tragedija nas je zadesila u trenutku kada smo na našem stadionu trebali uživati u veselju i osmijesima djece povodom našeg turnira. U razgovoru s članovima kluba donijeli smo odluku da turnir ipak održimo. Ova odluka nije bila laka i sigurno će izazvati negodovanje javnosti, ali smatramo da djecu treba poštedjeti tuge i žalosti koliko god je to moguće. Matija je bio istinski zaljubljenik u nogomet , i njemu u spomen ćemo odigrati najdražu mu igru", poručili su u petak navečer iz kluba preminulog, koji je 13. svibnja napunio 19 godina, a do prošlog je ljeta 11 godina igrao za NK Karlovac 1919.

