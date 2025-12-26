FOTO Prelijepa Alessia podrška je golmanskoj zvijezdi Italije. U Parizu su im provalili u stan...

Alessia Elefante je Talijanka iz južne Italije koja je godinama u vezi s Gianluigijem Donnarummom, a njih dvoje se poznaju još iz tinejdžerskih dana, prije nego što je on postao svjetski poznata nogometna zvijezda
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Ona se bavi dizajnom interijera i prisutna je na društvenim mrežama, ali na prilično suzdržan način u usporedbi s drugim partnericama poznatih sportaša. Njezin javni imidž je nenametljiv
| Foto: Instagram
Njihova veza je kroz godine prolazila kroz velike životne promjene, uključujući selidbe u različite zemlje zbog njegove karijere, što je dodatno učvrstilo dojam da su vrlo povezani kao par, a jedan ih je nemili događaj posebno pogodio
| Foto: Instagram
Provala u stan Gianluigija Donnarumme i Alessije Elefante dogodila se u noći s 20. na 21. srpnja 2023. godine, u Parizu, i bila je jedan od rijetkih trenutaka kada je njihov privatni život dospio u središte medijske pažnje
| Foto: Instagram
Incident se zbio dok su oboje bili u stanu, kasno navečer, kada je nekoliko osoba nasilno ušlo u njihov dom. Za par je to bilo izuzetno traumatično iskustvo jer se dogodilo u prostoru koji su doživljavali kao potpuno siguran i intiman
| Foto: Instagram
Na Instagramu ju prati 121.000 ljudi
| Foto: Instagram
