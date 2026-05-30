FOTO Prepoznajete ga? Hrvatski rukometni reprezentativac je ispunio obećanje staro 8 godina

Rukometna zvijezda Matej Mandić zaprosio je dugogodišnju djevojku Ivanu u romantičnoj Opatiji! Par je podijelio sreću na društvenim mrežama i izazvao lavinu čestitki
Hrvatski rukometni reprezentativac i vratar njemačkog Magdeburga, Matej Mandić (24), napravio je važan korak u privatnom životu. Nakon osam godina veze, zaprosio je svoju dugogodišnju djevojku Ivanu Perić, ispunivši time obećanje koje joj je dao na samim počecima njihove ljubavne priče.
Sretnu vijest par je podijelio s pratiteljima na društvenim mrežama. Ivana je objavila fotografiju iz Opatije na kojoj ponosno pokazuje zaručnički prsten, uz dirljiv opis koji otkriva pozadinu njihove dugogodišnje ljubavi.
"Najlakše da. Osam godina nakon obećanje ispunjeno!", napisala je uz fotografiju staru osam godina, podsjetivši na početke njihove veze, te novu, na kojoj pozira s prstenom.
Objava je očekivano izazvala lavinu pozitivnih reakcija i čestitki prijatelja, obitelji i brojnih navijača. Među čestitarima bili su i mnogi iz svijeta sporta.
Iako je Matej poznato sportsko lice, o njegovoj odabranici Ivani ne zna se mnogo. Mediji je opisuju kao samozatajnu plavušu koja studira u Zagrebu.
Par svoj privatni život uspješno drži podalje od medijske pompe, no ne skrivaju svoju ljubav te povremeno dijele zajedničke trenutke na društvenim mrežama. Njihove objave, od elegantnih izlazaka do opuštenih trenutaka nakon utakmica, uvijek odišu skladom i zaljubljenošću.
Ivana je Mateju velika podrška u karijeri, što se moglo vidjeti i tijekom posljednjeg Europskog prvenstva, gdje je Hrvatska osvojila brončanu medalju, a Mandić je briljirao na golu.
Fotografije nježnih zagrljaja nakon napetih utakmica najbolje svjedoče o njihovoj snažnoj povezanosti i razumijevanju koje dijele. Upravo je ta stabilnost izvan terena mnogim sportašima ključna za postizanje vrhunskih rezultata.
Matej Mandić, rodom iz Ljubuškog, karijeru je započeo u Izviđaču, a put ga je preko Zagreba doveo do Magdeburga, jednog od najjačih europskih klubova. Svojim obranama prometnuo se u jednog od ključnih igrača hrvatske reprezentacije i jedno od najprepoznatljivijih vratarskih imena generacije. (*uz korištenje AI-aj)
