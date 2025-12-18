FOTO Prije tri godine Zagreb je dočekao 'vatrene': Zbog Joška se vrištalo, trg je bio u transu

Oko 80.000 ljudi bilo je samo na Trgu bana Josipa Jelačića na današnji dan 2022. Tada se u Katru igralo finale Svjetskog prvenstva, a na ulicama Zagreba slavila se svjetska bronca koju su osvojili 'vatreni'
Prošlo je točno tri godine otkako je hrvatska nogometna reprezentacija proslavila osvojenu brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Katru.
| Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL
Prošlo je točno tri godine otkako je hrvatska nogometna reprezentacija proslavila osvojenu brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Katru. |
Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL
Prošlo je točno tri godine otkako je hrvatska nogometna reprezentacija proslavila osvojenu brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Katru.
| Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL
Hrvatska je osvojila broncu pobjedom od 2-1 protiv Maroka golovima Gvardiola i Mislava Oršića.
| Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL
Hrvatski nogometaši stigli su na Trg i jedan po jedan se popeli na pozornicu kako bi s navijačima proslavili veličanstveni uspjeh.
| Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL
Zasviralo je Prljavo kazalište, odjeknule su one poznate “Ruža Hrvatska”, “Marina”, “Ne zovi, mama, doktora”, “Lupi petama” prije nego su "vatreni" preuzeli mikrofon.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
"Idemo sad svi skupa, za mojeg ministra obrane! Hoćete mi pomoći malo," Upitao je Domagoj Vida pa zapjevao, a publika je slijedila...
| Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL
"Zove, zove, zove ona mene... Joško Gvardiol stajao je pokraj njega dok su navijači izgovarali “Jole, Joleeeee”.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Za mikrofon je nakon svirke stao Marko Livaja: "Hvala na prekrasnom dočeku i hvala za ovih misec dana. Za svu ljubav koju ste pružili. Da ovi mladi momci koji dolaze da će donijeti zlato u Hrvatsku jer stvarno imaju kvalitete i da ćemo se ponovno vidjeti na ovome istom mistu," rekao je Livaja.
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Samo na Trgu Bana Jelačića bilo je oko 80.000 ljudi tijekom dočeka 'vatrenih'.
| Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL
Bakljada i slavlje zahuktalo se već kod Lisinskog.
| Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Svi su htjeli ovjekovječiti prekrasne scene.
| Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Igrači su sve s ponosom gedali iz autobusa.
| Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto MarkoLukunic
Foto MarkoLukunic
Foto MarkoLukunic
Foto MarkoLukunic
Foto MarkoLukunic
Foto MarkoLukunic
Foto MarkoLukunic
Foto MarkoLukunic
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto MarkoLukunic
Foto MarkoLukunic
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL
Foto Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Foto Slaven Branislav Babic/PIXSELL