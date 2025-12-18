Obavijesti

SJETITE SE FEŠTE

FOTO Prije tri godine Zagreb je dočekao 'vatrene': Zbog Joška se vrištalo, trg je bio u transu

Oko 80.000 ljudi bilo je samo na Trgu bana Josipa Jelačića na današnji dan 2022. Tada se u Katru igralo finale Svjetskog prvenstva, a na ulicama Zagreba slavila se svjetska bronca koju su osvojili 'vatreni'
ARHIVA - 2022. Zagreb: Svečani doček nogometaša nakon osvojenog trećeg mjesta na SP-u u Katru
Prošlo je točno tri godine otkako je hrvatska nogometna reprezentacija proslavila osvojenu brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Katru. | Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL
Prošlo je točno tri godine otkako je hrvatska nogometna reprezentacija proslavila osvojenu brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Katru.
