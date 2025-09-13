PREKRASNA ATLETIČARKA
FOTO Proglašena je za 'najseksi sportašicu svijeta', Playboyu rekla 'ne' i ostvarila svoj san
Njemačka atletičarka Alica Schmidt godinama je mnogo više od internetskog fenomena i nositeljice neslužbene titule "najseksi sportašice svijeta". Iako je njezin atraktivan izgled privukao milijune pratitelja na društvenim mrežama i osigurao joj mjesto na modnim pistama, 25-godišnja sprinterica iz Wormsa neumorno dokazuje da je njezina prava strast i identitet ukorijenjen na atletskoj stazi. Napokon je 2024. ostvarila svoj san i nastupila na Olimpijskim igrama